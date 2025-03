Met scherp geprijsde EV zet Volkswagen critici eindelijk buitenspel

Nieuws

Maak kennis met de de Volkswagen ID.Every1. Een realistische, goedkope elektrische auto die je kunt zien als opvolger van de Volkswagen Up. In 2027 komt-ie op de markt voor zo’n 20.000 euro.

De laatste jaren oogstte Volkswagen steeds meer kritiek. Met het afdanken van de Volkswagen Up en het steeds duurder maken van de Volkswagen Polo en de Volkswagen Golf, raakte het merk het contact met de basis kwijt. Maar de concurrentie uit China en de focus van andere Europese merken op betaalbare EV’s, hebben de Duitse gigant wakker geschud. In maart 2023 toonde Volkswagen al de ID.2All, een EV met Polo-proporties, die ongeveer 25.000 euro zou gaan kosten.



Nieuwe elektrische Volkswagen ID.1 vanaf 20.000 euro

Met de ID.Every1 schroeft Volkswagen de EV-instapprijs nog verder omlaag: tot 20.000 euro. Daarmee zou de auto – die in 2027 waarschijnlijk gewoon als ID.1 in de showroom staat – op hetzelfde prijsniveau komen als een leuk aangeklede Volkswagen Up van een paar jaar geleden.

En dat niet alleen: het ontwerp van zowel binnen- als buitenkant lijkt eveneens geïnspireerd op de nog altijd gewaardeerde stadsmini van Volkswagen. De opvallendste verschillen met de Up zijn de grotere breedte, de liggende in plaats van staande achterlichten en de duidelijk afwijkende C-stijl.

Voorwielaandrijving en flexibele software

Net als de ID.2All, staat de Volkswagen ID.Every1 op het nieuwe compacte MEB-platform met voorwielaandrijving. Daarnaast krijgt de ID.Every1 als eerste model in de groep een compleet nieuwe, krachtige softwarearchitectuur, waarmee functies over de hele levensduur kunnen worden geüpdatet. Zelfs na aankoop blijft de auto flexibel aanpasbaar aan persoonlijke voorkeuren.

Design geïnspireerd op Volkswagen Up

Andreas Mindt, hoofd design bij Volkswagen, geeft aan dat ze de nieuwe kleine EV een stoere en toegankelijk uitstraling wilden geven. Wat dat betreft lijken de Duitsers dezelfde richting te willen inslaan als de Hyundai Inster. En hoewel de Volkswagen ID.Every1 met de verwijzingen naar de Up – ook in het interieur - wel een knipoog naar het recente verleden maakt, is het zeker geen retromodel zoals de nieuwe Renault 5 en Renault 4 dat wel zijn.



Vermogen en actieradius Volkswagen ID.1

De conceptversie van de Volkswagen ID.Every1 heeft een 95 pk sterke elektromotor, een topsnelheid van 130 km/h en een actieradius van minimaal 250 km. Met zijn lengte van 3880 mm valt hij precies tussen de Up (3.600 mm), de ID.2all (4050 mm) en de Polo (4074 mm) in. Binnenin is er plaats voor vier inzittenden en de bagageruimte heeft een inhoud van 305 liter, oftewel ruim 50 liter meer dan de Volkswagen Up in z'n mars had.

