Betrapt: nieuwe elektrische Volkswagen van 20.000 euro gespot in Rotterdam

De Volkswagen ID. Every1 komt pas in 2027 op de markt, maar wij hebben 'm al gespot. Gewoon in Nederland, op de openbare weg.

Volkswagen dacht in alle vroegte foto's van de ID. Every1 te kunnen maken zonder dat het iemand zou opvallen. Op een mooie plek in Rotterdam, met de bekende Erasmusbrug op de achtergrond. Dat in de buurt een autojournalist van Auto Review woont, daar was geen rekening mee gehouden. En dus zie je hier de allereerste foto's van de Volkswagen ID. Every1 op de openbare weg, in Nederland!

Toen wij de ID. Every1 spotten, werd de auto gepoetst. De fotograaf stond klaar om de elektrische Volkswagen op de foto te zetten. Omdat we onderweg waren naar een afspraak, hebben we drie plaatjes kunnen schieten. Toen we terugfietsten, was de ID. Every1 weer verdwenen, alsof-ie er nooit had gestaan.

De Volkswagen ID. Every1 is misschien wel de belangrijkste Volkswagen van de komende tijd. Met het model schroeft Volkswagen de EV-instapprijs nog verder omlaag: naar 20.000 euro. Daarmee zou de auto – die in 2027 waarschijnlijk gewoon als ID.1 in de showroom staat – op hetzelfde prijsniveau komen als een leuk aangeklede Volkswagen Up van een paar jaar geleden.

Het ontwerp van zowel de binnen- als de buitenkant lijkt eveneens geïnspireerd op de Up. De opvallendste verschillen zijn de grotere breedte, de liggende in plaats van staande achterlichten en de afwijkende C-stijl. Maar, hoewel de ID.Every1 een knipoog naar het recente verleden maakt, is het zeker geen retromodel zoals de nieuwe Renault 5 en Renault 4.

Net als de Volkswagen ID.2, staat de Volkswagen ID.Every1 op het nieuwe compacte MEB-platform met voorwielaandrijving. Daarnaast krijgt de ID.Every1 als eerste model in de groep een compleet nieuwe, krachtige softwarearchitectuur, waarmee functies over de hele levensduur kunnen worden geüpdatet. Zelfs na aankoop blijft de auto flexibel aanpasbaar aan persoonlijke voorkeuren.

De conceptversie van de Volkswagen ID.Every1 heeft een 95 pk sterke elektromotor, een topsnelheid van 130 km/h en een actieradius van minimaal 250 km. Met zijn lengte van 3880 mm valt hij precies tussen de Up (3.600 mm), de ID.2all (4050 mm) en de Volkswagen Polo (4074 mm) in. Binnenin is er plaats voor vier inzittenden en de bagageruimte heeft een inhoud van 305 liter, oftewel ruim 50 liter meer dan de Volkswagen Up in z'n mars had.

