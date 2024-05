Spannende flirt tussen Renault en Volkswagen van korte duur: vrijpartij gaat niet door

Nieuws

Renault en Volkswagen waren in gesprek om tot een samenwerking te komen op het gebied van een goedkope EV, maar een van de twee heeft de stekker uit de onderhandelingen getrokken.



Het is Volkswagen dat van de onderhandelingstafel is weggelopen. Dat meldt Automotive News Europe. De inzet van de gesprekken was het platform van de aankomende elektrische Renault Twingo. Door de techniek met Volkswagen te delen zouden beide merken flink kunnen besparen op de ontwikkelingskosten van hun beoogde goedkope EV.

Chinese concurrentie zorgt voor opschudding

Renault wil de nieuwe elektrische Twingo voor minder dan 20.000 euro aanbieden en ook Volkswagen gaf aan dat het een elektrische auto op de markt wil brengen met een vergelijkbare basisprijs.

Een lage aanschafprijs is cruciaal in de strijd met de Chinese concurrentie, die met hun goedkope EV’s voor veel opschudding in Europa zorgen. Al moet gezegd worden dat de goedkoopste Chinese EV van dit moment, de BYD Dolphin, met 29.990 euro nog een eind verwijderd is van het bedrag dat Renault en Volkswagen voor ogen hebben.

Renault Twingo prijs

Luca de Meo, CEO van Renault, bevestigde in februari tijdens de autoshow van Genève dat het merk in gesprek was met Volkswagen, maar dat de toekomst van de Twingo niet afhing van de uitkomst van deze gesprekken. De kleine EV wordt dus - ook nu de gesprekken op niets zijn uitgelopen - nog steeds verwacht in 2026 met een richtprijs van 20 mille.

Niet alleen slim samenwerken is een manier om de kosten te drukken en de ontwikkeltijd te bespoedigen. Minder onderdelen is een andere mogelijkheid. Voor de Twingo streeft Renault naar een reductie van 20 procent. Renault gaat meer bestaande componenten gebruiken en slimmer gebruikmaken van het aanbod van toeleveranciers.

Ook Volkswagen alleen verder

Ook Volkswagen zal voorlopig alleen verder moeten met de ontwikkeling van zijn betaalbare compacte EV, die mogelijk Volkswagen ID.1 gaat heten. Dit model staat onder de toekomstige Volkswagen ID.2all en moet volgens CEO Thomas Schäfer uiterlijk in 2027 op de markt verschijnen.

Daarbij gaf de topman aan dat Volkswagen openstaat voor samenwerkingen om de kosten te drukken, al kan het Renault dus van dat lijstje afstrepen. Of het merk uit Wolfsburg op zoek gaat naar een andere partner is nog onbekend, maar Schäfer garandeerde eerder in gesprek met ANE dat de ID.1 hoe dan ook winstgevend wordt.