Zo lollig wordt het interieur van de nieuwe Renault Twingo (mét verborgen berichten)

Na de Renault 5 en de Renault 4, krijgt ook de Renault Twingo een elektrische opvolger. Het interieur belooft in ieder geval heel lollig te worden. Een bij elkaar geraapt zooitje, maar op een leuke manier.

Renault heeft de vaart er lekker in. Het ene na het andere EV-model wordt op de markt gebracht en hierbij maakt Renault handig gebruik van zijn rijke historie. De eerste generatie Twingo was in zijn tijd een van de leukste A-segmenters die je kon kopen en zijn elektrische opvolger lijkt hier trouw aan te blijven. De eerste officiële interieurfoto's die Renault heeft vrijgegeven, beloven in ieder geval veel goeds.

Renault heeft afgekeken bij Skoda, want we zien onder het 10,1-inch centrale display drie grote bedieningsknoppen, net als bij de nieuwste Skoda Kodiaq. Daar worden we blij van. Dat ze uit andere Renault- en Dacia-modellen komen, zien we graag door de vingers. Het stuur is immers ook een bekende en komt uit de Renault 5.

Leuk detail is de rode ronde toets voor de waarschuwingslichten rechts hiervan. Die doet denken aan de rode knop voor dezelfde functie die de oer-Twingo boven de centrale ventilatieroosters had.

Skatewieltjes en verborgen berichten

Onder het dashboard is opbergruimte voor bijvoorbeeld je telefoon of zonnebril. Of een stokbrood, want zo lang is de ruimte wel. Een stokbroodmandje zoals in het Vijfje is er niet, maar er zijn wel andere grappige details.

Een voorbeeld zijn de hoofdsteunen van de voorstoelen. Die hebben aan de achterkant een magnetisch gedeelte om je telefoon tegenaan te plakken. Handig als je een videootje wil kijken. Het nut van het skatewieltje dat aan de hendel van de stoelverstelling zit, ontgaat ons, maar het is wel grappig. Volgens Renault moet dit het stadse karakter van de Twingo benadrukken.

Het kan nog gekker, want Renault heeft het ook over berichten die de designers in het interieur verstopt hebben. 'Hun humor en creativiteit moeten voor een positieve vibe zorgen.' Wat de elektrische Twingo van het oermodel overneemt, is de verschuifbare achterbank. De leuning hiervan kun je in twee gelijke delen platgooien. Of je de leuning van de voorstoelen net als bij de eerste Twingo naar achteren kan klappen zodat een tweepersoonsbed ontstaat, vertelt Renault niet.

Het interieur van de nieuwe Twingo is extra licht door het grote glazen dak. En het design van de stoelbekleding is geïnspireerd op een combinatie van de melkweg en het Noorderlicht - denken we. We vragen ons alleen af wat die fluorescerend gele greep moet voorstellen. Vrij vertaald betekent de tekst: een stap voorblijven. Wie het weet mag ons mailen.

De nieuwe elektrische Renault Twingo komt in 2026 op de markt voor minder dan 20.000 euro.