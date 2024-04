Renault heult met de vijand om jou een goedkope EV te bezorgen

Nieuws

Europese automerken werken bijna allemaal aan een goedkope elektrische auto, en voelen de hete adem van de Chinese concurrentie. Een van die goedkope EV's is de nieuwe Renault Twingo die in 2026 komt. Maar de strijd tegen China levert ook verrassende ontluikende liefdes op: Renault heeft namelijk Volkswagen benaderd om ook het Twingo-platform te gebruiken.



De invasie van Chinese merken heeft tot een ongekende reactie gezorgd bij de Europese automerken. De ontwikkeltijd gaat drastisch omlaag. Renault verwacht dat de elektrische Twingo al in 2026 in productie kan. Dat is amper drie jaar nadat de eerste schetsen werden gepresenteerd.



Renault Twingo en goedkope Volkswagen op één platform



De angst voor Chinese merken levert bovendien spannende samenwerkingsverbanden op. Renault is volgens AME in gesprek met Volkswagen over het delen van het platform van de Twingo. Volkswagen zou dat kunnen gebruiken voor zijn eigen goedkope elektrische auto, de ID.1. Mochten de gesprekken op niets uitlopen, dan heeft dat geen invloed op de komst van de Twingo.



Zo'n samenwerking is belangrijk om de prijs laag te houden. Renault wil de Twingo voor minder dan 20.000 euro aanbieden en ook Volkswagen gaf in 2023 aan dat het een elektrische auto op de markt wil brengen met een vergelijkbare basisprijs.

Daarbij beloven de Fransen dat de Twingo maandelijks niet meer dan 100 euro hoeft te kosten in gebruik. Renault gaat uit van een stroomverbruik van 10,0 kWh/100 km. Bij kleine EV's is 15 kWh op dit moment nog gebruikelijk.



Renault Twingo in 2026 klaar



Voor Europese begrippen is het ongekend hoe snel Renault de Twingo in de showroom wil hebben. Was een ontwikkeltijd van vijf jaar bij Europese merken tot nu toe gebruikelijk, bij de elektrische Renault Megane (Auto Review Auto van het Jaar in 2022) was het al teruggebracht tot vier jaar. De Renault 5, die later dit jaar in de showroom komt, is in drie jaar ontwikkeld. Bij Chinese automerken is 2,5 jaar de norm.

Niet alleen slim samenwerken is een manier om de kosten te drukken en de ontwikkeltijd te bespoedigen. Minder onderdelen is een andere mogelijkheid. Voor de Twingo streeft Renault naar een reductie van 20 procent. Renault gaat meer bestaande componenten gebruiken en slimmer gebruikmaken van het aanbod van toeleveranciers.

Waarschijnlijk wordt de Twingo gebouwd in de Sloveense Renault-fabriek waar ooit de R4 werd gebouwd en ook de huidige Twingo nog van de band rolt.