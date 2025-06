4 auto's uit de jaren 90 die je nu meteen op je oprit wilt hebben

Nieuws

Sommige auto's uit 1992 zijn inmiddels vergeten, maar de volgende vier staan nog steeds in ons geheugen gegrift. De één brult je trommelvliezen kapot, de ander is zo schattig dat je 'm wilt knuffelen.

1 - Dodge Viper RT/10

De in Zwitserland geboren Bob Lutz droomde eind jaren 80 van een opvolger van de AC (Shelby) Cobra. Gelukkig voor hem (en autoliefhebbers) was hij toen de baas van Chrysler en kon hij zijn droom waarmaken. Zijn ontwerpers gingen aan de slag en het eerste resultaat was de in 1989 voorgestelde, spectaculair gelijnde Dodge Viper Concept VM-01.

Begin 1992 volgde een net zo sensationele productieauto: de Viper RT/10 Roadster - later ook als coupé. Omdat de carrosserie van kunststof was, woog de Viper nog geen 1500 kg. Dat de zijruitjes niet van glas, maar van vinyl waren gemaakt, hielp ook vast mee. Je moest ze met een rits openen en sluiten. Airco en zelfs deurhendels ontbraken. Maar check die twee dikke sidepipes eens. De motor was een onder supervisie van Lamborghini ontwikkelde 8,0-liter V10 met 406 pk. In 4,2 seconden zat je op 100 km/h.

2 - Renault Twingo

De in 1984 gepresenteerde Espace was vanwege zijn baanbrekende design een gok voor Renault. Die pakte echter uit en dus haalde Renault hetzelfde trucje uit in het A-segment, met de eerste Twingo die in oktober 1992 onthuld werd. Een MPV in miniformaat. Net als zijn grote broer bleek de Twingo met z'n guitige koplampjes een schot in de roos.

De motorkap liep als het ware door in de voorruit die was uitgerust met één wisser. Groot was de 3,43 meter lange Twingo niet, maar door de verschuifbare achterbank kon je achterin toch heel fatsoenlijk zitten. De binnenkant was net zo vrolijk als de buitenkant, met mintgroene of zachtgele draaiknoppen en felgekleurde stoelbekleding.

Net als bij de oer-Panda, kon je de zitplaatsen omtoveren tot een 2-persoonsbed. De Twingo hield het tot 2007 vol, opmerkelijk lang, deels dankzij de vele speciale uitvoeringen zoals de Twingo Benetton, naar het gelijknamige kledingmerk.

3 - Alfa Romeo 155

Je zal maar de laatste échte Alfa moeten opvolgen. Het overkwam de Alfa 155, die het stokje overnam van de legendarische 75. Waar die nog trouw was aan achterwielaandrijving, werd de 155 tot afgrijzen van Alfisti opgezadeld met voorwielaandrijving. En waar de 75 nog een puur Alfa-product was, werd de 155 ontwikkeld onder leiding van de nieuwe eigenaar Fiat. Het model stond nota bene – zij het verlengd – op het platform van de Fiat Tipo.

Toch viel er ook wat te genieten. De 155 stuurde verrassend goed en maakte indruk op het circuit. De vierwielaangedreven 155 2.5 V6 TI met ruim 400 pk was in het DTM een gevreesde tegenstander. In 1995 volgde een facelift met grotere spoorbreedte en bredere wielkasten – vandaar de bijnaam 'Wide Body'. Uiteindelijk kwam in 1997 de Alfa 156, die het vertrouwen van de Alfa-fans terugwon.

4 - Ferrari 456

In een tijd waarin Ferrari's steeds schreeuweriger werden, bleef de 456 opvallend ingetogen. Geen grote luchtinlaten, geen moeilijke hoeken en vouwen, maar een stijlvol, rustig design, ontworpen door de Italiaanse grootmeester Pininfarina. Toch was dit een van de snelste 4-zitters ter wereld, met een topsnelheid van rond de 300 km/h.

Het cijfer 456 verwees naar de hoeveelheid kubieke centimeters van elk van de twaalf cilinders, in totaal 5474 cc. Met een vermogen van 442 pk was de GT het krachtigste productiemodel uit Maranello, de supersportwagen F40 buiten beschouwing gelaten. Bovendien kon je hem krijgen met een handmatig te bedienen 6-bak. Een beroemde eigenaar is wijlen prins Bernhard die een faceliftmodel (456 M, van Modificata) in een donkergroene kleur had.