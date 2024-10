Renault bevestigt: elektrische Twingo wordt goedkoper dan 20.000 euro

Nieuws

Jarenlang werd ons beloofd dat elektrische auto's alsmaar goedkoper zouden worden. Nu lijkt er eindelijk vaart in te komen. Renault is het volgende merk dat zich op het strijdtoneel meldt.

Renault heeft volgens autoexpress.co.uk bevestigd dat de elektrische opvolger van de Renault Twingo minder dan 20.000 euro gaat kosten. Dat wordt dan de volgende EV op de markt die onder dat bedrag blijft. Vooralsnog zijn er slechts twee EV's die ook goedkoper zijn, de Dacia Spring en de Leapmotor T03. Alleen moeten we nog tot 2026 wachten op de elektrische Renault Twingo.

Twingo-prototype in Parijs

Je hoeft niet zo lang te wachten om een idee te krijgen over het uiterlijk van de elektrische Renault Twingo. Al eerder slingerde Renault een aantal visuals de wereld in en op de Paris Motor Show van 2024 (14-20 oktober) onthult Renault een tastbaar prototype.

Samenwerking met Chinese partner

Voor de Twingo werkt Renault samen met een partner uit China, maar welke dit is, wil het merk nog niet zeggen. Leapmotor zal het in elk geval niet zijn, want die heult met de vijand, namelijk Stellantis. Geely (eigenaar van onder meer Volvo) ligt wel voor de hand. Geely heeft een belang in Renault Korea Motors, vroeger Samsung Motors, en de Renaults die deze fabriek verlaten, staan op een platform van Geely.

Of toch Dongfeng?

Een andere kandidaat uit China is Dongfeng. Hiermee had Renault een joint venture voor de productie van de Renault KZ-E, die later als Dacia Spring naar Europa is gekomen. Overigens heeft Dongfeng zelf ook een goedkope EV, de (Motor) Box.

Er gingen geruchten dat Renault de hulp van Volkswagen had ingeroepen, maar hier is niks van terechtgekomen. Ook niet zo gek, Volkswagen heeft al zijn handen vol aan de aangekondigde ID.1. Al zegt Volkswagen wel dat-ie steengoed wordt.

Renault ontwikkelt de Twingo niet zelf

De ontwikkeling van de elektrische Renault Twingo is in elk geval uitbesteed aan Ampere, een bedrijfstak van de Renault-groep die zich toelegt op het ontwikkelen van EV's in het B- en C-segment.

De Twingo krijgt dus Chinese invloeden, maar het design van de Twingo doet Renault zelf en de productie zal ergens in Europa plaatsvinden. Hiermee omzeilt Renault de importheffingen die de EU auto's uit China oplegt.