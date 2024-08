Waarom de Citroën ë-C3 en Dacia Spring hun biezen wel kunnen pakken

Nieuws

Ook het grote Chinese automerk Dongfeng wil het gaan maken in Nederland en de rest van Europa. Het eerste model is de Dongfeng Motor Box. Deze goedkope elektrische auto kun je al reserveren en is spotgoedkoop, vooral gezien de bizar luxe uitrusting.

De naam is raar, maar we vinden de Dongfeng Motor Box er best grappig uitzien. Onmiskenbaar Aziatisch, dat wel, maar desalniettemin geinig. De Dongfeng Motor Box - die in Nederland simpelweg 'Box' heet en gek genoeg in Zwitserland 'Nammi Box' - is een betaalbare elektrische auto. Betaalbaar? Zeg maar spotgoedkoop!



Goedkope elektrische auto van 22.990 euro



In Nederland kost de Motor Box Launch Edition 22.990 euro. Trek je hier de SEPP-subsidie nog van af, dan betaal je net 20.000 euro. Dat is spotgoedkoop voor een elektrische auto met een batterij van 42,3 kWh, goed voor een actieradius van 310 kilometer (WLTP). Om die andere goedkope elektrische auto er maar bij te halen: de elektrische Citroën C3 heeft 44 kWh en komt 320 kilometer ver. Vergelijkbaar dus.



De elektromotor van de Dongfeng Motor Box levert 95 pk, die van de Citroën ë-C3 heeft 113 pk. Het Franse merk wil minimaal 24.290 euro voor de ë-C3 hebben waarmee hij slechts iets duurder is. Maar in het tweede kwartaal van 2025 volgt een Dongfeng Box met een kleinere accu van 31,4 kWh met een actieradius van 230 kilometer. De nog lagere prijs hiervan is al bekend en bedraagt 21.990 euro.

Mét centraal scherm



De Dongfeng is uitgerust met een 12,8-inch centraal infotainmentscherm waarbij je het in de Citroën moet doen met een houder voor je smartphone die uit de schappen van AliExpress lijkt te komen. Een scherm van 10,25 inch krijg je vanaf het tweede uitrustingsniveau (Max), maar die kost 28.790 euro. 1-0 voor Dongfeng dus. Het Chinese merk vergroot de voorsprong door een bagageruimte van 326 liter te bieden, in de Citroën past 310 liter.

Compleet uitgerust

We gaan nog even door, want de guitige Dongfeng staat op 17-inch lichtmetaal terwijl de ë-C3 stalen 16-inch wielen heeft. Het kan nog gekker: de stoelen van de Motor Box zijn elektrisch verstelbaar en voorzien van verwarming én ventilatie. En ook adaptieve cruise control, automatische airconditioning, een 360-gradencamera en een audio-installatie met zes speakers zijn aanwezig. Bizar compleet dus.

Interieur smoelt goed

De lengte van de Nammi Box is praktisch gelijk aan die van de ë-C3, namelijk 4,02 versus 4,01 meter. Maar waar we vooral blij van worden is het gebruik van leer op het dashboard en de deurpanelen. Dat zal geen echt leer zijn, maar het smoelt goed, zeker in combinatie met de stiksels en de riempjes die het dashboardkastje op zijn plek lijken te houden.

Dongfeng Motor Box levertijd

De levering van de Dongfeng Motor Box begint naar verwachting in oktober 2024. Getuige de gesprekken die Dongfeng volgens Reuters heeft met de Italiaanse regering om een fabriek in Italië neer te zetten, verwachten we dat Dongfeng in meer Europese landen actief wil zijn. Prettige bijkomstigheid is dat Dongfeng hiermee de Europese importheffingen op Chinese auto's ontloopt.