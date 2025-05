Waarom je nooit vlak voor het slapengaan een tolkastje bij de ANWB moet aanvragen

Nieuws

In Frankrijk zijn ze eindelijk klaar met de lange files voor de tolpoortjes en de met kleingeld betalende Duitsers. Op steeds meer tolwegen vervallen de bekende tolhokjes waar je cash, met pinpas of creditcard kunt betalen. Je zult hier aan de tolbadge moeten.

Bestel je tolbadge bij de ANWB

Zo’n handige tolbadge bestel je heel eenvoudig bij de ANWB, deze is vervolgens bruikbaar bij tolpoorten in Frankrijk, Italië, Portugal en Spanje. Nou ja, heel eenvoudig? Je hebt wel even een handleiding nodig, want door een onhandige vertraging in het bestelproces kan het gemakkelijk misgaan.

Tolbadge van Maut1

De tolbadge die je via de ANWB koopt is van Duitse makelij, en wordt dus ook vanuit Duitsland geleverd. Hoewel het bestellen niet heel ingewikkeld is, helpt het om met wat meer kennis het proces in te gaan.

Account aanmaken Maut1

Omdat je met de ANWB-tolbadge automatisch betaalt, is het noodzakelijk dat je een account aanmaakt bij de leverancier Maut1. Je gegevens zijn nodig zodat de aanbieder gegarandeerd betaald krijgt wanneer jij door Europa racet. Ergens in het proces van aanvragen zit een vertragende stap, die handig is om te kennen.

Want zolang je geen account aanmaakt, wordt het kastje niet opgestuurd. Dit probleem zie je terug op de website van de ANWB, waar mensen aangeven al weken te wachten op een levering.

Hier zit het probleem met het aanvragen

Aanvragen begint met de aankoop van de ANWB tolbadge via de webshop van de ANWB. Niets moeilijks aan. Op het moment dat je het aankoopbedrag betaald hebt, krijg je een mail met een link naar een website waarop je een account moet aanmaken. En dat is het probleem: deze mail laat nogal op zich wachten.

Doorgaans krijg je zo’n mail per omgaande, maar in dit geval kan er een halfuur of meer overheen gaan. Je zult dus moeten wachten en je mailbox blijven verversen tot de mail er is. Let op, want wanneer je de mail ontvangen hebt, is de link slechts twee uur geldig.

Niet bestellen voor het slapengaan

Het aanvragen van de tolbadge via de ANWB kun je dus beter niet doen als je haast hebt of met andere zaken bezig bent. Of vlak voordat je naar bed wilt gaan. Tegen de tijd dat je wakker wordt, is de link waarschijnlijk wel binnen, maar ondertussen ook weer vervallen.

Als je alles goed doet, heb je de badge binnen een week op de deurmat. Toch zouden we het apparaat gewoon zo snel mogelijk bestellen. Bon voyage!