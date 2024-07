Nieuws

Veel vakantiegangers zien bij thuiskomst ineens een boete op de mat liggen. De reden? Onzichtbare tolwegen in Frankrijk. Steeds meer tolpoortjes in Frankrijk verdwijnen en worden vervangen door de onzichtbare variant. Hoe herken je zulke wegen en hoe voorkom je die boetes? Autoreview.nl legt het uit.

Niks snapten onze landgenoten ervan. Ze hadden inderdaad over Franse snelwegen gereden, maar op de desbetreffende weg hadden ze geen tolpoortje gezien. En dus hadden ze niet betaald. Maar bij thuiskomst bleek hun kenteken geregistreerd te zijn en moesten ze de tol alsnog betalen, plus een boete. Zo’n bekeuring begint bij 65 euro, maar kan oplopen tot een veelvoud.

Waar in Frankrijk zijn de ‘onzichtbare tolwegen’?

Hoe zit dat? Het ging bij de beboete ANWB-leden ongetwijfeld om een van de ‘flux libre’-trajecten in Frankrijk. Daar wordt alleen nog elektronisch tol geheven. Nieuw is dit bij de A79 bij de stad Moulins, die de A71 verbindt met de A6 (Route du Soleil) ter hoogte van Mâcon. Ook in de A4, in de regio Grand-Est op de route Parijs-Straatsburg, zit een ‘vrije-doorstroomtraject’. En wel bij de afslag Boulay (uitrit 36). Uiteindelijk is het de bedoeling dat alle tolwegen slagboomvrij worden, maar het zal nog wel even duren voordat het zover is.



Onzichtbare Franse tolwegen:

A79 bij Moulins, ter hoogte van Mâcon

A4, afslag Boulay

Verdwijnen de tolpoortjes in Frankrijk?

‘Vrij’ wil bij deze tolwegen zeker niet zeggen ‘gratis’. Het geeft aan dat er geen slagbomen of tolpoortjes zijn, zodat je gewoon kunt doorrijden. Uiteindelijk is de bedoeling dat alle tolpoortjes in Frankrijk verdwijnen. Alle kentekens worden geregistreerd door camera’s. Vervolgens houdt de wegbeheerder bij of de betrokken verkeersdeelnemer al dan niet betaalt. De gedachte achter de flux libre-tolwegen is dat het verkeer minder hoeft af te remmen en op te trekken. Zo worden vertragingen en files beperkt en gaat de uitstoot van onder meer CO2 omlaag.

Om de verkeersemissies in hun stadscentra omlaag te brengen, hanteren veel Franse gemeenten de milieusticker Frankrijk. Als je de regels daaromtrent negeert, kun je ook boetes oplopen.



Hoe herken je een onzichtbare tolweg in Frankrijk?

Wie ooit in Frankrijk is geweest, weet dat het Franse woord voor tolweg ‘péage’ is. Bij het nieuwe type tolweg wordt met borden in de berm en boven de weg aangegeven dat je op een ‘Péage Flux Libre’ rijdt, oftewel een tolweg met vrije doorstroom. Ook zie je dat je op een aantal punten onder een hoge metalen poort doorrijdt. Die poorten zijn voorzien van detectoren en camera’s.



Hoe betaal je bij een péage flux libre?

Er zijn drie manieren om op dit nieuwe type tolweg te betalen en dus boetes te voorkomen:

Met een tolbadge. Betaling met behulp van zo’n elektronisch apparaatje aan de binnenkant van je voorruit is verreweg het simpelst. Een tolbadge kun je kopen bij onder meer de ANWB en is gekoppeld aan het kenteken van je auto. Telkens wanneer je een tolstation passeert, wordt je auto geregistreerd. Ook bij ‘ouderwetse’ stations mét poortjes en slagbomen. Daar kun je in de snelle rij voor abonnees (herkenbaar aan de t van télépéage) aansluiten en met 30 km/h doorrijden. Vervolgens krijg je een factuur voor elke kalendermaand dat je de badge gebruikt. Betalen met behulp van automaten op parkeerplaatsen (aires d’autoroute) aan de desbetreffende tolweg. Deze betaalautomaten (bornes de paiement) accepteren contant geld, betaalkaarten en creditcards. Betalen via internet. Dit dient vooraf te gebeuren, of uiterlijk 72 uur na de rit. Hierbij moet je je kenteken online invoeren, maar dan moet je wel per traject de website van de juiste wegbeheerder zien te vinden. Dat is minder makkelijk dan je denkt, want Frankrijk kent meerdere tolwegbeheerders. De bekendste zijn APRR, ASF, Cofiroute en Sanef.

Hoeveel tijd heb je om te betalen?

Mocht je dus niet helemaal voorbereid zijn, is er nog geen man overboord. Je hebt nadat je het traject hebt gepasseerd nog 72 uur om de tol alsnog te betalen. Maar zoals gezegd is dit nog wel een uitzoekwerkje. Het is dan ook aan te raden om je goed voor te bereiden en van tevoren te betalen of een tolbadge aan te schaffen.

