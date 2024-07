Milieusticker Frankrijk: welke heb je nodig en waar?

Nieuws

Op vakantie naar Frankrijk? Een heleboel Franse steden kennen milieuzones. Voorkom boetes en schaf bijtijds een milieusticker aan.

Frankrijk kent milieustickers in zes categorieën: 0 (groen), 1 (paars), 2 (geel), 3 (oranje), 4 (rood) en 5 (grijs). De categorie wordt bepaald door het type voertuig, de leeftijd ervan en de milieunorm waaraan het voldoet. De milieusticker of het milieuvignet heet in het Frans officieel certificat qualité de l'air (CQA), maar wordt ook wel genoemd: pastille Crit'Air of vignette Crit’Air.

Milieuzones Frankrijk: hier heb je milieusticker nodig

In Frankrijk hanteren de volgende steden een permanente milieuzone, oftewel Zone à Faible Emission (ZFE): Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Marseille, Montpellier, Nice, Parijs, Rennes, Rouen, St.Étienne, Straatsburg en Toulouse. In en rond Parijs geldt de emissiezone alleen op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur. De milieusticker is voor Parijs verplicht bínnen het gebied van de ringweg A86. De A86 zelf valt niet onder de milieuzone.



Ook in Lyon geldt een milieuzone, dus iedereen die over de Route du Soleil rijdt, moet daar rekening mee houden. Daarnaast is een milieuvignet ook verplicht in bepaalde gemeenten als Isère, Drôme, Haute-Garonne en Puy-de-Dôme.



Let op tijdelijke milieuzones Frankrijk



Bij smog kunnen tijdelijke, vaak uitgebreidere emissiezones (ZPA's) worden ingesteld. Deze worden aangegeven met matrixborden boven de weg. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren bij druk verkeer op zwarte zaterdag in Frankrijk in combinatie met warm, windstil weer. Ook smog als gevolg van bosbranden kan minder milieuvriendelijke auto's aan banden leggen.



Welke milieusticker heb ik nodig in Frankrijk?

Informatie over de milieustickers is te vinden op de website certificat-air.gouv.fr. Deze kun je ook op Engels (of Duits) zetten. Onder 'Determining my classification' kun je kijken in welke categorie jouw auto valt. Daarvoor moet je wel weten aan welke milieunorm je auto voldoet: Euro 1, 2, 3, 4, 5 of 6. Dit staat op het kentekenbewijs, maar je kunt het ook online checken door je kenteken in te geven.



Milieusticker Frankrijk elektrische auto's



Ook volledig elektrische auto's en waterstofvoertuigen moeten bij het betreden van mileuzones een milieuvignet hebben. Voor deze nulemissievoertuigen is de groene sticker van toepassing. Auto's op lpg krijgen, ongeacht hun leeftijd, altijd een paarse sticker. Ook plug-in hybrides vanaf 2011 komen in aanmerking voor een paars vignet.

Milieuzone: alleen naar binnen met groen, paars of geel vignet



In de praktijk mag je de milieuzones alleen in met een groene (0), paarse (1) of gele milieusticker (2). Voor oudere auto's en motorfietsen die aan Euro 1, 2 of 3 voldoen. Komt jouw auto, motorfiets of camper alleen in aanmerking voor een oranje, bruine of grijze sticker, dan ben je in de meeste milieuzones niet meer welkom. Dieselauto's en -campers krijgen pas vanaf Euro 5 (ca. bouwjaar 2011) een gele sticker.



Let daarom goed op de verkeersborden die aan de rand van de milieuzone de categorieën aangeven die wel naar binnen mogen. Vrijstelling voor een klassieke auto van minstens 30 jaar oud kan alleen als deze een Frans kenteken heeft.

Milieusticker voor Frankrijk kopen: wat kost het?



Er zijn allerlei online aanbieders waar je een Franse milieusticker kunt kopen. Maar het slimst is het om het bij de Franse overheid zelf te doen. De online-aankoop van een Franse milieusticker kost bij de Franse overheid slechts 4,76 euro, inclusief verzendkosten. Betalen kan onder meer met PayPal en creditcard.

Bij het bestellen van een milieusticker Frankrijk heb je een scan of afbeelding nodig van je kentekenbewijs. Online bestellen gaat daarom het gemakkelijkst met behulp van je smartphone.



Levertijd milieusticker Frankrijk



De levertijd van de milieusticker Frankrijk is ongeveer 10 dagen, dus houdt daar rekening mee en bestel op tijd. Je kunt je bestelling volgen via de website certificat-air.gouv.fr. Op de bevestiging die je krijgt, staat een afbeelding van de milieusticker. Die kun je samen met de factuur tijdelijk gebruiken als je de sticker niet op tijd hebt ontvangen.

Betaal niet te veel voor een Frans milieuvignet



Als je een milieusticker bij bovenstaande site hebt besteld, krijg je binnen 4 uur een bevestiging per e-mail. De factuur volgt binnen 24 uur. Aanschaf van een milieusticker Frankrijk kán ook bij andere aanbieders dan de Franse overheid. Van commerciële aanbieders heb je de sticker vaak sneller in huis, maar je betaalt er ook meer voor. In sommige gevallen wel vier keer zoveel!



Waar moet ik de Franse milieusticker plakken?

Wanneer je het Franse milieuvignet binnen hebt, moet je hem in de rechter benedenhoek van de voorruit plakken. Let wel: van binnenuit gezien, dus aan de bijrijderskant. Als de sticker verkeerd is geplaatst en daardoor niet goed te zien is, kan dat een boete opleveren. Zie hieronder.



Wat is de boete als je geen Franse milieusticker hebt?



Een milieusticker is geldig in heel Frankrijk, maar de beperkingen die voor een sticker gelden, kunnen per stad verschillen. Als je geen geldige sticker hebt, of je hebt hem niet op de juiste plaats zitten, dan kun je een boete van 68 euro krijgen. Er kan zelfs een rijverbod opgelegd worden. Dee boete van 68 euro krijg je bij elke overtreding opnieuw. Dus als je zonder milieusticker vaker de stad inrijdt, kan dat een dure grap worden.

Al is het nog duurder als je zonder tol te betalen over onzichtbare tolwegen in Frankrijk rijdt. Positief aan de Franse milieusticker is dat je hem niet jaarlijks hoeft te vernieuwen. Hij gaat een autoleven mee. Dat is wel zo prettig, want aan tol en brandstof ben je op vakantie sowieso al veel geld kwijt, zeker met de huidige prijs van benzine in Frankrijk.



Ik huur een auto in Frankrijk. Moet ik een milieusticker kopen?

Als je een auto in Frankrijk huurt, heeft die vaak al de correcte milieusticker. Controleer dat even als je hem ophaalt. Huur je een auto in een ander land en rijd je naar Frankrijk toe? Vraag dan bij de verhuurmaatschappij van tevoren hoe het zit.