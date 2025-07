Zoveel kost de nieuwe BYD Dolphin Surf met private lease

Nieuws

BYD is wereldwijd een grootmacht, en timmert ook in Nederland stevig aan de weg. Met een betaalbare compacte EV als nieuwste model hebben ze nog een segment afgedekt. Dit model heet de BYD Dolphin Surf en is via onze private lease vergelijker al vanaf 349 euro per maand te rijden!

Private lease maakt autorijden makkelijker en biedt meer financiële zekerheid. Je betaalt een vast maandbedrag waarin de meeste autokosten al zijn opgenomen, zoals afschrijving, verzekering en onderhoud. Hierdoor kom je niet voor onverwachte uitgaven te staan, bijvoorbeeld bij reparaties of de jaarlijkse verzekeringspremie. De enige kosten die je zelf nog moet betalen, zijn die voor brandstof of stroom om de auto te gebruiken.

Bekijk hier de beste BYD Dolphin Surf private lease deals

Over de BYD Dolphin

De BYD Dolphin Surf is een van de nieuwste betaalbare elektrische auto’s en tevens het meest recente model van BYD. De Chinese gigant heeft in korte tijd al veel auto's naar Nederland gebracht en mikt met de Dolphin Surf op de onderkant van de markt. In onze private lease vergelijker vind je de Dolphin Surf al vanaf 349 euro per maand. Zijn er naast de prijs nog meer voordelen te ontdekken, en kleven er ook nadelen aan de Chinees? We beschrijven het voor je hieronder. De BYD Dolphin Surf private lease je via Auto Review.

Pluspunten Minpunten + Ruimer dan je denkt, zowel op de achterbank als kofferbak - Actieradius instapper (220 km) + Comfortabel - Korte zittingen stoel + Rijdt volwassen voor zijn formaat - Mogelijk imagoprobleem door Chinese afkomst

BYD Dolphin Surf uitrusting

Het is bijna een cliché bij Chinese auto’s, maar de uitrusting van de BYD Dolphin Surf is riant. De basisversie heeft al grootlichtassistentie, elektrische bedienbare zijruiten voor en achter, airconditioning, een achteruitrijcamera en een 10,1-inch infotainmentscherm met Apple Carplay, Android Auto en spraakbediening.

De Boost voegt daar, behalve de grotere accu, 16-inch lichtmetalen wielen en zelfs elektrisch verstelbare stoelen aan toe. In de Comfort kun je die stoelen ook verwarmen, en je telefoon draadloos opladen is evenmin een probleem. Een 360-gradencamera en privacy glass achter maken het plaatje compleet.

Daarbij oogt het interieur van de Dolphin Surf ook best verzorgd. Dat is deels te danken aan de strategisch aangebrachte zachte materialen op het dashboard, de tunnelconsole en de portieren.

Specificaties

Uitvoering Active Boost Comfort Vermogen 88 pk 88 pk 156 pk Koppel 175 Nm 175 Nm 220 Nm 0-100 sprint 11,1 s 12,1 s 9,1 s Accucapaciteit 30 kWh 43,2 kWh 43,2 kWh Batterijtype LFP LFP LFP Gemiddeld verbruik (WLTP) 15,5 kWh/100 km 15,6 kWh/100 km 16 kWh/100 km WLTP-actieradius 220 km 322 km 310 km Laadvermogen 11 kW 11 kW 11 kW Laadtijd 0-100% (AC) 3 u 30 min 5 u 5 u Snellaadvermogen 65 kW 85 kW 85 kW Laadtijd 10-80% (DC) 30 min 30 min 30 min

BYD Dolphin Surf private lease

De BYD Dolphin Surf is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 349,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle BYD Dolphin Surf private lease prijzen.

De BYD Dolphin Surf is een zeer scherp geprijsde elektrische auto, die ruimer is dan je in eerste oogopslag zou zeggen. Daarnaast is de EV erg capabel. Toch liever iets anders? Kijk dan verder in onze private lease vergelijker.

