Complete BYD DOLPHIN SURF COMFORT veel goedkoper dan concurrentie

Je rijdt al in een BYD DOLPHIN SURF voor 22.990 euro. Maar voor 26.690 euro heb je de luxueuze en krachtige Comfort-versie. Met zijn uitrusting en prestaties maakt de DOLPHIN SURF Comfort gehakt van de concurrentie.

De elektrische BYD DOLPHIN SURF is ideaal voor in de stad. Hij is wendbaar, vlot én lekker compact. Dat betekent niet dat je de snelweg of grotere afstanden hoeft te mijden. Met een vermogen van maar liefst 156 pk, een actieradius van 310 kilometer en een kofferbak van 308 liter laat je de stad in het weekend graag achter je. Aan prestaties geen gebrek, terwijl je tegelijkertijd van de stille elektrische aandrijflijn en het comfortabele onderstel geniet. In alle luxe, uiteraard, want de BYD DOLPHIN SURF Comfort blinkt uit met een riante standaarduitrusting. Met die value-for-money stelt hij veel concurrenten in de schaduw.

BYD DOLPHIN SURF

43,2 kWh, 310 km, 156 pk, 0-100 in 9,1 s, top 150 km/h

Comfort-uitvoering 26.990 euro Lichtmetalen wielen standaard (16 inch) Navigatiesysteem standaard 360-graden camera standaard Draadloze telefoonlader standaard Stoelverwarming standaard Grootlichtassistentie standaard Sleutelloze toegang en start standaard Vehicle to load standaard Totaal: 26.990 euro

Duurder: Citroën ë-C3

44 kWh, 320 km, 113 pk, 0-100 in 11,5 s, 130 km/h

Max-uitvoering 28.800 euro Lichtmetalen wielen standaard (17 inch) Navigatiesysteem standaard 360-graden camera - Draadloze telefoonlader standaard Stoelverwarming - Grootlichtassistentie standaard Sleutelloze toegang en start - Vehicle to load - Totaal: 28.800 euro

De Citroën ë-C3 is slechts 2 centimeter langer dan de BYD DOLPHIN SURF. Met zijn vermogen en prestaties moet de Fransman daarentegen zijn meerdere erkennen in de DOLPHIN SURF Comfort. In de MAX-uitvoering heeft de ë-C3 veel voorzieningen standaard, maar stoelverwarming, een 360-graden camera en vehicle to load zijn niet leverbaar. Toegegeven: de duurste ë-C3 staat op lichtmetalen wielen die een maatje groter zijn dan die van de DOLPHIN SURF. Maar goed, de Citroën is dan ook 1810 euro duurder. Als je kiest voor de ë-C3 Plus van 26.500 euro, krijg je stalen wielen met plastic deksels en moet je 750 euro bijbetalen voor navigatie en een draadloze telefoonlader. Daarmee komt-ie op 27.250 euro en dus ben je alsnog 1160 euro duurder uit.

Duurder: Hyundai Inster

49 kWh, 370 km, 115 pk, 0-100 in 10,6 s, top 150 km/h

Pulse-uitvoering 27.295 euro Lichtmetalen wielen standaard (15 inch) Navigatiesysteem standaard 360-graden camera - Draadloze telefoonlader standaard Stoelverwarming 995 euro (incl. stuurverwarming) Grootlichtassistentie standaard Sleutelloze toegang en start standaard Vehicle to load - Totaal: 28.290 euro

Net als de BYD DOLPHIN SURF oogt de Hyundai Inster best stoer voor zo'n compacte auto. Wel is de Koreaan nog een slagje korter én smaller. Dat scheelt 15 respectievelijk 10 centimeter. Over de standaarduitrusting en de actieradius hebben we weinig klachten, maar qua power doet de Inster duidelijk onder voor de DOLPHIN SURF. En wil je stoelverwarming, dan zit je aan een 995 euro kostend pakket vast en voor vehicle to load ben je aangewezen op de 28.795 euro kostende Evolve-uitvoering. Wil je die met 360-graden camera, dan moet je nog 1295 euro extra aftikken voor het Tech Pack.

Duurder: Toyota Yaris 1.5 Hybrid

hybride, 947 km, 115 pk, 0-100 in 9,7 s, top 170 km/h

Dynamic-uitvoering 30.695 euro Lichtmetalen wielen standaard (16 inch) Navigatiesysteem standaard (Toyota Smart Connect) 360-graden camera - Draadloze telefoonlader standaard Stoelverwarming 1495 euro (incl. o.a. stuurverwarming) Grootlichtassistentie standaard Sleutelloze toegang en start - Vehicle to load - Totaal: 32.190 euro

Omdat veel mensen twijfelen tussen volledig elektrisch en hybride, voeren we hier ook de Toyota Yaris Hybrid op. Die is maar iets korter dan de BYD DOLPHIN SURF, maar vanbinnen duidelijk krapper. Ondanks z'n kleine benzinetankje, heeft de zuinige Yaris een grote actieradius. Ook trakteert de Japanner al in de basisversie van 26.895 euro op veel moderne veiligheidssystemen. Maar als je de verdere uitrusting een beetje op peil wilt brengen, zit je al snel aan de Dynamic-versie vast. Al heb je dan nog steeds geen 360-graden camera of keyless entry. En wil je stoelverwarming, dan prijkt er een bedrag van 32.190 euro op de rekening - oftewel ruim 6000 euro meer dan bij de BYD DOLPHIN SURF Comfort.