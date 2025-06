Tweedehands auto's met 1 km op de klok: droom van consument, nachtmerrie voor autobranche

Nieuws

Een 'tweedehands' auto voor een leuke prijs met 0, 1 of 10 kilometer op de teller. De droom van de occasionkoper, maar zo langzamerhand een nachtmerrie voor de autobranche.

‘Bijna-nieuwe’ occasions worden vaak tegen scherpe prijzen aangeboden, tot wel 30 procent onder de oorspronkelijke catalogusprijs. Klinkt aantrekkelijk, maar het is niet alleen maar hosanna. Zeker niet als de auto ook al op kenteken staat.

Zo start de fabrieksgarantie vaak bij de eerste registratie, waardoor je als koper maanden tot wel een jaar garantie misloopt. Want als we gaan zoeken op Marktplaats.nl naar auto's met maagdelijke kilometerstanden, zien we zelfs occasions uit 2024 met maar 1 tot 10 kilometer op de teller.

Daaronder opvallend veel bedrijfswagens, wat alles te maken heeft met de veranderde bpm-regels en emissiezones voor niet-elektrische busjes op grijs kenteken.

Fikse kortingen tweedehands auto's met 1 km op de teller

Eén voorbeeld is een Kia Niro EV Plus (64 kWh) uit 2024 die we bij een dealer in Lelystad vinden. Volgens de kentekenregistratie is de auto van oktober 2024, maar er staat maar 1 kilometer op de klok. De vraagprijs is 40.935 euro, ruim 4000 euro minder dan de catalogusprijs van 44.995 euro.

In Leeuwarden vinden we een Fiat 500e Urban met 42 kWh uit augustus 2024. Ook dit nieuwe tweedehandsje heeft een kilometerstand van 1. Af te halen voor 25.950 euro in Leeuwarden. Nieuw uit de doos betaal je voor deze auto 34.990 euro! Als voorraadauto is dus bijna 9000 euro goedkoper!

In totaal vinden we op Marktplaats.nl ruim 20.000 personenauto's en bedrijfswagens uit 2024 en 2025 met maximaal 2500 kilometer op de teller. Maar dat is nog niks vergeleken bij de situatie in China, zo lezen we bij carnewschina.com.

Rel rond zero-kilometer-occasions

In China woedt momenteel een rel rond zogenaamde ‘zero-kilometer occasions’ – auto’s die wél geregistreerd zijn, maar nog geen meter hebben gereden. Deze vrijwel nieuwe auto’s overspoelen de tweedehandsmarkt en zorgen voor flinke onrust in de branche. De praktijken zouden verkoopcijfers vertekenen, kopers misleiden en de stabiliteit van de markt op de lange termijn ondermijnen.

Hoe het werkt? Autofabrikanten registreren nieuwe auto’s als ‘verkocht’, vaak via dealernetwerken of zogeheten ‘platforms’, om zo targets te halen of aanspraak te maken op subsidies. Die auto’s worden vervolgens als occasion aangeboden, terwijl de teller nog op 0 staat en het cellofaan nog om de stoelen zit.

Tweedehandsprijzen Chinese auto's kelderen

Het hele fenomeen schaadt het vertrouwen in de Chinese automarkt. Verkoopcijfers worden kunstmatig opgepompt en investeerders op het verkeerde been gezet. Voor de tweedehandsprijzen is het ook allesbehalve gunstig. Zo is de restwaarde van een populair model als de BYD Qin L, een compacte sedan, inmiddels met 30 tot 40 procent ingezakt. Dat veroorzaakt een sneeuwbaleffect in de rest van het aanbod.

De Chinese overheid lijkt de ernst van de situatie inmiddels in te zien. Op 27 mei vond een spoedoverleg plaats tussen het ministerie van Handel, fabrikanten als BYD en Dongfeng en grote occasionplatforms. Er wordt gekeken naar strengere controle op tweedehandsverkopen en mogelijk zelfs naar regelgeving zoals in de VS. Daar is het zogenaamde ‘channel stuffing’ – het kunstmatig oppompen van verkoopcijfers – al verboden.

Hoe nu verder?

Branche-experts in China pleiten voor structurele oplossingen: productiecapaciteit beter afstemmen op de vraag, meer transparantie over voertuiggeschiedenis en garanties, en export van tweedehandsauto’s naar landen zoals Rusland om de druk op de binnenlandse markt te verlagen.