Dit Duitse premiummerk gaat in China het hardst onderuit

Jarenlang was de Chinese markt een vetpot voor de Duitse premiummerken, maar die tijden zijn voorbij. In 2024 hadden ze het al lastig, en dit jaar ziet het er nóg somberder uit. Maar wie wordt het hardst geraakt?

1. Porsche: vrije val

We beginnen bij Porsche. Het merk uit Zuffenhausen beleefde een zwaar jaar in China, met 56.887 verkochte auto's in 2024 – een daling van 28 procent ten opzichte van 2023. En dit jaar begint nog beroerder: in het eerste kwartaal verkocht Porsche slechts 9741 auto's, wat neerkomt op een dramatische daling van 42 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Geen twijfel mogelijk: Porsche krijgt de hardste klappen in China.

2. Ook Mercedes heeft het moeilijk

Porsche is echter niet het enige Duitse luxemerk dat onder druk staat. Mercedes verkocht vorig jaar 683.600 auto's in China – een terugval van 7 procent vergeleken met 2023. Ook 2025 begon teleurstellend: in het eerste kwartaal daalde de verkoop met 10 procent, tot 152.800 voertuigen.

3. BMW en Mini: dezelfde trend

Bij BMW is het verhaal vrijwel identiek. Samen met Mini daalden de leveringen in 2024 met 13,4 procent, tot 715.200 auto's. En het eerste kwartaal van dit jaar laat een nog diepere daling zien: 17,2 procent minder dan Q1 2024, met een totaal van 155.195 auto’s.

4. Audi: afwachten, maar de vooruitzichten zijn slecht

Tot slot Audi. Ook daar was 2024 allesbehalve een topjaar: 649.900 verkopen, bijna 11 procent minder dan in 2023. Cijfers over het eerste kwartaal van 2025 zijn nog niet bekendgemaakt, maar het is onwaarschijnlijk dat die voor een positieve verrassing gaan zorgen.

China heeft het Westen ingehaald

Auto’s van Audi, BMW, Mercedes en Porsche waren jarenlang een statussymbool in China, maar die tijd ligt achter ons. De prioriteiten van de nieuwe generatie Chinese kopers zijn veranderd. Zij hebben minder met de sterke reputatie die de Duitse merken bij de oudere generatie nog hebben.

Leuk allemaal, die fijne rijeigenschappen, het goede stuurgevoel en fraaie materialen. Maar voor de jongeren zijn die zaken minder relevant. Ze zijn opgegroeid met smartphones en apps, en hechten meer waarde aan technologie en connectiviteit.

En laten het nu juist de Chinese automerken zijn die daarin uitblinken. Zo veroveren onder andere BYD, Geely, Chery, Great Wall Motors en ook Xiaomi de markt in hun thuisland.

Daar komt bij dat de verbrandingsmotor steeds meer terrein verliest. De populariteit van EV’s en plug-in hybrides groeit hard, en op dat vlak kunnen de Duitse merken – die decennialang leunden op hun expertise met benzine- en dieselmotoren – niet altijd meekomen. Als het aankomt op elektrische aandrijflijnen, laadtechniek en batterij-innovatie zijn het de Chinese fabrikanten die inmiddels het voortouw nemen.