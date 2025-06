Laat je niet foppen door deze spraakmakende EV-test met rooskleurige bereikcijfers

Nieuws

Dat elektrische auto’s minder ver komen dan de officiële opgave, zijn we wel gewend. Maar nu is er ineens een test waarbij sommige EV's juist verder komen dan wat de fabriek opgeeft. Hoe kan dat?

De praktijk wijkt vaak af van de belofte. Dat blijkt ook uit een test van de Amerikaanse consumentenorganisatie Consumer Reports. Die heeft onlangs de actieradius van 30 elektrische auto’s getest. Niet op de officiële manier, maar bij een constante snelheid over de snelweg.

Elektrische BMW's en Mercedessen komen verder dan opgegeven

Verrassing: daarbij hadden sommige EV’s een groter bereik dan op grond van de officiële cijfers werd verwacht. Eén model kwam zelfs 104 kilometer verder dan de norm aangeeft. Opvallend: de vijf elektrische auto's die de meeste kilometers boven de officiële norm haalden, waren allemaal BMW's en Mercedessen - zie de tabel verderop.

Dat klinkt positief, maar wat goed is om te weten: de officiële actieradius van EV’s is in de Verenigde Staten gebaseerd op de EPA-norm. Die methode is volgens Consumers Reports verouderd én weinig realistisch. Toch komen de EPA-actieradiuscijfers meestal 10 tot 15 procent lager uit dan de cijfers volgens de bij ons gehanteerde WLPT-methode. Daar komt nog bij dat Consumers Reports er een nogal onconventionele testmethode op nahield.

Vreemde testmethode

Voor de actieradiustest reden de testredacteuren de volledig opgeladen EV’s met 112 km/h over de snelweg. Dat deden ze tot de auto's er vanzelf helemaal mee ophielden. Want ook als de boordcomputer '0 km actieradius' liet zien, werd doorgereden. Volgens een testredacteur kon dat bij sommige auto's nog tientallen kilometers. Pas als de auto’s écht stilvielen, werden ze weer opgeladen - of afgesleept.

EV-accu kun je beter niet helemaal leegrijden

In onze optiek zijn de gemeten bereikcijfers dan ook niet realistisch. Er is immers geen consument die het batterijpakket volledig leegrijdt. Al was het maar omdat de meeste EV’s bij het naderen van de ‘nulstreep’ in een noodloopprogramma gaan. De snelheid wordt beperkt en de airconditioning en het navigatiesysteem gaan meestal op non-actief. Behalve oncomfortabel, kan dat ook ronduit gevaarlijk zijn.

En kijken we naar de behaalde resultaten van de beste jongetjes van de EV-klas, dan haalt alsnog geen enkele auto de WLTP-norm. Kortom, Consumers Reports maakt EV-rijders blij met een dode mus. Zeker als ze in Europa wonen en uitgaan van de hier opgegeven actieradiuscijfers.

Deze EV's reden het verst boven de norm

Auto EPA-bereik CR-testbereik Verschil WLTP-bereik Mercedes EQE 350 430 km 534 km +104 km 659 km BMW iX 45 497 km 595 km +98 km 602 km BMW i4 xDrive 40 430 km 512 km +82 km 548 km BMW i5 M60 402 km 475 km +72 km 516 km Mercedes EQE 350 SUV 407 km 457 km +50 km 605 km

Grootste verliezers

Waar winnaars zijn, zijn natuurlijk ook verliezers. De auto die het zwaarst door de mand viel, was de Ford F-150 Lightning. De pick-up kwam ruim 80 kilometer minder ver dan de EPA-opgave. De Volvo EC40 deed het evenmin best en bleef bijna 58 kilometer achter bij de verwachtingen.