Hoe goed is de nieuwe BMW M3 Touring écht?

PARTNERBIJDRAGE

De BMW M3 heeft door de jaren heen een iconische status verworven onder autoliefhebbers. Misschien ben je aan het overwegen om deze auto zelf aan te schaffen door middel van een autofinanciering, of is dit een auto waar je meer over wilt weten.

Met de introductie van de M3 Touring combineerde BMW de sportieve prestaties van de M3 met de praktische voordelen van een stationwagon. Door de populariteit heeft BMW zelfs extra moeten opschalen om aan de vraag te kunnen voldoen. Maar hoe presteert deze variant daadwerkelijk op de weg?

Design en exterieur

Bij het eerste aanzicht valt direct op dat de M3 Touring dezelfde agressieve voorkant heeft als de M3 sedan, inclusief de kenmerkende grote nierengrille. De verbrede wielkasten en de vier uitlaatpijpen benadrukken het sportieve karakter van de auto. De stationwagonvorm voegt niet alleen extra functionaliteit toe, maar behoudt ook de dynamische lijnen die we van de M3 gewend zijn.

Interieur en comfort

Binnenin biedt de M3 Touring een combinatie van luxe en sportiviteit. Hoogwaardige materialen, sportstoelen en het nieuwste iDrive-infotainmentsysteem zorgen voor een moderne rijervaring. De extra bagageruimte maakt de auto praktischer voor dagelijks gebruik, zonder concessies te doen aan het comfort voor de inzittenden.

Motor en prestaties

Onder de motorkap bevindt zich de S58-motor: een 3,0-liter zes-in-lijn met twee turbo's, goed voor 510 pk en 650 Nm koppel. Deze kracht wordt via een achttraps automaat naar alle vier de wielen gestuurd dankzij het xDrive-systeem. Hiermee accelereert de M3 Touring van 0 naar 100 km/u in slechts 3,6 seconden.



Rijgedrag en handling

Op de weg voelt de M3 Touring bijzonder wendbaar aan, vooral gezien zijn gewicht van bijna twee ton. De directe stuurrespons en het adaptieve onderstel zorgen voor een precieze handling, zowel op bochtige wegen als op het circuit. De vierwielaandrijving biedt extra tractie, wat vooral merkbaar is bij snelle acceleraties en in scherpe bochten.

Vergelijking met concurrenten

In vergelijking met rivalen zoals de Mercedes-AMG C 63 S E-Performance Estate en de Alpina B3 Touring, onderscheidt de M3 Touring zich door zijn pure rijbeleving en sportieve afstemming. Hoewel de Mercedes meer vermogen biedt, voelt de BMW lichter en dynamischer aan. De Alpina daarentegen legt meer nadruk op comfort, waardoor de M3 Touring de voorkeur krijgt voor diegenen die op zoek zijn naar een meer betrokken rijervaring.

De BMW M3 Touring slaagt erin om de prestaties en het rijplezier van de M3 te combineren met de praktische voordelen van een stationwagon. Het is een veelzijdige auto die zowel geschikt is voor het gezin als voor de liefhebber die houdt van sportief rijden. Met zijn indrukwekkende prestaties, doordachte ontwerp en dagelijkse bruikbaarheid zet de M3 Touring een nieuwe standaard in het segment van high-performance stationwagons.