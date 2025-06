Rijverbod voor 1,7 miljoen auto's

Nieuws

Citroën is volop in het nieuws omdat het in Nederland ruim 33.000 auto’s terugroept. Reden: het risico bestaat dat de airbags spontaan ontploffen. Maar ook 28 andere merken kampen hiermee. Daarom legt Frankrijk 1,7 miljoen auto’s een rijverbod op.

Hoe kunnen de airbags van zo veel merken problemen met hun airbags hebben? Simpel, omdat ze hun airbags tussen pakweg 2004 en 2018 allemaal inkochten bij dezelfde toeleverancier. Dat was de Japanse airbagspecialist Takata, die jarenlang airbags heeft geleverd waarin achteraf gezien een ernstige constructiefout zat.

Risico op zware verwondingen

Wanneer het gaspatroon bij deze airbags veroudert, kan het ontploffen en in stukken breken, waarna scherpe metalen delen door de cabine vliegen. Die rondvliegende onderdelen kunnen zware en zelfs fatale verwondingen veroorzaken. Het risico daarop is het grootst bij auto’s die in landen rijden waar het langere tijd warm en vochtig weer is. In de meeste Europese landen valt het daardoor waarschijnlijk wel mee.

Tip Ontdek de Volkswagen ID.7 Tourer Stel nu jouw ID.7 Tourer samen, de ruimste volledig elektrische stationwagen. Opgeladen tot 80% in 26 minuten. Stel samen

Eerdere terugroepacties airbags

Toyota, Honda en BMW begonnen al in 2010 met terugroepacties voor de betroffen airbags. Door de vele claims ging de airbagtak van Takata vervolgens in 2017 failliet. Daarna werd het al dan niet afkondigen van een terugroepactie voor veel merken een economische afweging. Hoe groot is het risico dat zich daadwerkelijk ernstige incidenten voordoen en welke kosten staan ertegenover om elk risico uit te sluiten?

Weliswaar zijn er wereldwijd tientallen doden en honderden gewonden gevallen door de ondeugdelijke Takata-airbags, maar afgezet tegen de honderden miljoenen airbags is dat oneerbiedig gezegd een druppel op de gloeiende plaat. En los daarvan hebben airbags de afgelopen decennia ook veel meer levens gered dan gekost. Veel merken hebben vanwege het beperkte risico niet meteen actie ondernomen. Althans, niet in Europa.

Airbag-doden in Frankrijk

De huidige commotie ontstond nadat in mei 2025 een 37-jarige Française in haar oudere Citroën C3 overleed doordat de airbag in haar oudere Citroën C3 spontaan was ontploft. In november 2023 deed zich een soortgelijk ongeval voor met een 51-jarige Fransman in eveneens een C3.

Terugroepactie Citroën C3 en DS3

Na het meest recente sterfgeval besloot Citroën alle C3’s en DS3’s met Takata-airbags een rijverbod op te leggen. In Nederland gaat het om ruim 33.000 auto’s, geproduceerd tussen 2009 en 2019. In België vallen zo’n 28.000 stuks uit dezelfde periode in de risicogroep. Eerder had moederbedrijf Stellantis zijn klanten al opgeroepen om de airbags van hun Opels, Peugeots, DS’en en Citroëns te vervangen. De huidige oproep om de auto te laten staan, gaat een stuk verder.

Rijverbod voor 1,7 miljoen auto's

Het is echter nog niets vergeleken bij de drastische maatregelen die in Frankrijk zijn genomen. In eerste instantie legde het ministerie van Transport 800.000 auto’s een rijverbod op, maar dat is later uitgebreid tot zo’n 1,7 miljoen auto’s.

Ook deze merken hebben een Takata-airbag

Daarbij gaat het zeker niet alleen om auto’s van de Stellantis-groep. Hieronder staat de complete opsomming met merken waarvan modellen af fabriek een potentieel gevaarlijke Takata-airbag hadden.

Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroën, Daihatsu, Dodge, DS, Ferrari, Ford, Honda, Jaguar, Jeep, Lancia, Land Rover, Lexus, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Seat, Skoda, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota en Volkswagen.

Met deze merken mag je gewoon doorrijden

Automobilisten die een Abarth, Alfa Romeo, Dacia, Fiat, Hyundai, Kia, Mini, Renault en Volvo hebben, kunnen volgens de lijst van het Franse ministerie blijkbaar opgelucht ademhalen. En van de merken die wél in de lijst staan, hebben BMW, General Motors, Honda, Toyota en Lexus dus al eerder terugroepacties gedaan. Maar omdat er ook in Frankrijk veel tweedehands import rondrijdt, is niet altijd na te gaan bij welke auto’s de verdachte airbags nu wel of niet zijn vervangen.

Zo check je of jouw auto een terugroepactie heeft gehad

De complete lijst met merken, modellen en bouwjaren vind je op de website van Le Parisien. Als jouw auto erbij staat en je weet niet zeker of er al een terugroepactie is uitgevoerd, kun je dat checken bij de officiële merkdealer. Als de auto zijn eerste kentekenregistratie in Nederland heeft gehad, kun je ook kijken in het terugroepregister van de RDW. Voor tweedehands geïmporteerde auto’s is dat meestal niet mogelijk.

Strengere regels voor autofabrikanten

Wat moeten al die automobilisten doen die deze zomer niet meer mogen rijden? Daar heeft de Franse minister van Transport, Philippe Tabarot, iets op bedacht. Binnenkort ondertekent hij een nieuw besluit dat autofabrikanten tot actie dwingt.

Dertig merken krijgen te maken met strengere regels. Zij moeten eigenaren van getroffen auto’s een alternatief bieden: een leenauto of een vergoeding voor een huurauto. Daarnaast legt het besluit duidelijke termijnen op voor het vervangen van de gevaarlijke Takata-airbags. En dat niet alleen. Fabrikanten moeten ook altijd een minimumvoorraad vervangende airbags op de plank hebben.

Zo hoopt de Franse overheid dat niemand zijn vakantieplannen hoeft te schrappen vanwege een defecte airbag.