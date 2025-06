Code zwart: op deze dagen kun je beter wegblijven van de Franse wegen

Nieuws

Van één zwarte zaterdag kun je tegenwoordig eigenlijk al niet meer spreken; de ANWB slaat de noodklok met betrekking tot verkeersdrukte in Frankrijk voor zo'n beetje heel de maanden juli en augustus. Er zijn slechts een paar lichtpuntjes te vinden.

Juli en augustus druk op weg naar het zuiden

Ooit was er één zwarte zaterdag per jaar: de dag waarop je je beter niet kon wagen op de Franse snelwegen naar het zuiden. Tegenwoordig is dat anders, en is het vrijwel altijd druk. Toch zijn er wel wat lichtpuntjes en zaken die je zelf kan doen om de grootste ellende te omzeilen. De beste optie om aan de drukte te ontkomen is overigens door niet in juli of augustus op vakantie te gaan of om lekker naar het noorden af te reizen.

Steeds meer tolhokjes verdwijnen

Met wat geluk doet de Franse overheid al wat aan een betere doorstroom op drukke dagen. Je kent ze vast wel; de files op de snelweg voor de tolplaatsen. Vaak beginnen ze al kilometers voor de tolhokjes in beeld zijn. Met het nieuwe beleid van de Franse overheid is dat wellicht voorbij. De Fransen stappen af van contante betalingen en betaalkaarten (en creditcards) en verplichten je om automatisch te betalen met tolkastjes. Die bestel je gemakkelijk bij de ANWB. Dit kan de doorstroom wel eens verbeteren. Niet alleen dat, we zijn gelijk van al het gehannes van voorgangers af die hun kaart laten vallen, hun wisselgeld drie keer natellen of te ver van de betaalautomaat parkeren. Zorg er echter wel voor dat je de bestelling niet vlak voor het slapengaan doet ...

Dit zijn de echt drukke dagen in juli

De ANWB maakt verschil tussen geen melding en de meldingen 'druk' en 'zeer druk'. Op 7 dagen in juli is het 'zeer druk', op twee dagen slechts 'druk' en op de overige dagen staan er geen meldingen. De zaterdagen kun je het best mijden. De zondagen 6 en 13 juli zijn nog te doen, als we de lijst moeten geloven. Hieronder vind je de volledige lijst.

Juli

Datum Drukte Richting 4 jul (vr) Druk Vertrek 5 jul (za) Zeer druk Vertrek 11 jul (vr) Zeer druk Beide 12 jul (za) Zeer druk Beide 19 jul (za) Zeer druk Beide 20 jul (zo) Zeer druk Beide 25 jul (vr) Zeer druk Beide 26 jul (za) Zeer druk Beide 27 jul (zo) Druk Beide

Augustus

Datum Drukte Richting 1 aug (vr) Zeer druk Beide 2 aug (za) Topdrukte Beide 3 aug (zo) Druk Beide 4 aug (ma) Zeer druk Beide 8 aug (vr) Druk Beide 9 aug (za) Zeer druk Beide 10 aug (zo) Druk Beide 15 aug (vr) Druk Beide 16 aug (za) Zeer druk Beide 17 aug (zo) Zeer druk Beide 22 aug (vr) Zeer druk Beide 23 aug (za) Zeer druk Beide 24 aug (zo) Druk Terug 30 aug (za) Zeer druk Beide 31 aug (zo) Druk Terug

Zwarte Zaterdag: Dit zijn de echt drukke dagen in augustus

Het eerste weekend van augustus is het twee kanten op het drukst op de Franse wegen. Dit is het weekend waarop wij ouderwets zouden spreken van 'Zwarte Zaterdag'. Zaterdag 2 augustus staat als enige dag zelfs in de categorie 'topdrukte', mijdt deze dag bij voorkeur dus als de pest. Volgens de ANWB is zondag 17 augustus de laatste drukke dag van het zomerseizoen.

Plan je reis slim

Gemakkelijk gezegd om de drukte te mijden, maar veel vakantiegangers zitten vast aan schoolvakanties en bouwvak. Handig is om je reis dan goed te plannen en te zorgen dat je niet op het drukste (en warmste) moment van de dag op de drukste plekken bent. Die bevinden zich vaak rondom de grote verkeerskruisingen bijvoorbeeld bij de steden Parijs en Lyon. Dit doe je simpel door gebruik te maken van accurate routeplanners en je reis vlak voor vertrek en gedurende de rit te blijven checken.

Bereid je voor op de drukte

Goed, behalve door te vliegen ga je drukte op de weg in juli en augustus niet voorkomen. Je kunt ook dingen doen om het wachten (in de zon) dragelijker te maken. Neem bijvoorbeeld doeken mee om de zon buiten te houden. Zorg dat je voldoende water aan boord hebt, zodat je niet uitdroogt. En bedenk alvast wat spelletjes om samen met je reisgenoten de tijd te doden.

Dit zijn de drukste dagen op Schiphol: vliegen dus geen alternatief

Denk je je medetoerist slim af te zijn door de auto te laten staan en de vleugels te nemen? Vergeet het maar, volgens de website van Schiphol puilt de landelijke luchthaven ook in alle weekenden in juli en augustus volledig uit.