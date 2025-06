Nieuwe Mazda MX-5 rivaal komt uit verrassende hoek

Nieuws

De Mazda MX-5 is de enige roadster op de markt die een soort van betaalbaar is. Maar er is mogelijk een concurrent op komst. En die komt uit een verrassende hoek.

Jason Allbutt is de CEO van Smart Engeland. Autoexpress.co.uk vroeg hem of de Smart Roadster (2003) mogelijk terugkeert. Smart werkt immers aan een opvolger van de kleine City-Coupé, het eerste model van Smart, dus waarom ook niet de Roadster? Die had een middenmotor en aandrijving op de achterwielen; ingrediënten voor pure lol. Het vermogen stelde niet veel voor (in het begin 62 of 82 pk), maar het karretje woog nog geen 800 kg.

Allbutt haalde meteen herinneringen op toen hij antwoord op de vraag gaf: "We hadden een Smart Roadster in de familie en hebben hiermee veel plezier gehad. Terwijl we de meeste regen van Europa hebben, houden Britten van coupé's en roadsters. Dus ja: ik zie een revival van de Smart Roadster wel zitten."

Tip Ontdek de Volkswagen Polo Stel jouw Volkswagen Polo samen, standaard vol features zoals Digital Cockpit, Lane assist en LED Matrix-verlichting, Stel samen

Andere modellen krijgen voorrang

Nu niet gelijk je spaarrekening plunderen, want Allbutt voegde eraan toe dat Smart momenteel andere prioriteiten heeft. Zoals het in de markt zetten van de Smart #5, zie het bericht hieronder.

Na de #5 volgt waarschijnlijk de Smart #6, een middenklasse hatchback die de strijd aangaat met bijvoorbeeld de Kia EV4 hatchback. Pas dan wordt het tijd voor een stadsauto, de gedroomde opvolger van de Smart City-Coupé die later werd omgedoopt tot Fortwo.

Als de Smart Roadster komt, zou dat een rivaal worden van de Mazda MX-5. Al is Smart een puur EV-merk en zinspeelt Mazda nog op een nieuwe MX-5 mét benzinemotor, lees het bericht hieronder.

Beter dan de eerste

Als Smart een serieuze concurrent voor de MX-5 wil bouwen, moet het wel beter zijn best doen. De kwaliteit van de eerste Smart Roadster was niet om over naar huis te schrijven en menig eigenaar zag de werkplaatschef van de dealer vaker dan zijn partner.

Toen Smart geld moest besparen, werd al snel duidelijk welk model opgeofferd werd. Uiteindelijk zijn zo'n 43.000 exemplaren van de band gelopen, inclusief de Roadster Coupé die een glazen kap achter had en meer bagageruimte.

Mocht de Smart Roadster terugkeren, dan lees je dat in onze wekelijkse nieuwsbrief.