De oliemarkt slaat ineens om, en dat kun je binnenkort aan de pomp merken

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Maandenlang ging het met de olieprijs maar één kant op, en dat voelde je bij elke tankbeurt. Nu draait de wind op de wereldwijde oliemarkt, en dat is goed nieuws voor iedereen die regelmatig moet tanken.

Wie de afgelopen weken heeft getankt, merkte het al. Een liter Euro95 kost vandaag, 16 november, gemiddeld 2,411 euro, volgens de landelijke adviesprijs die UnitedConsumers dagelijks berekent op basis van de prijzen van vijf oliemaatschappijen. Op 10 oktober was dat nog een record van 2,732 euro. Dat scheelt ruim 32 cent per liter, dus een volle tank van 50 liter is nu ruim 16 euro goedkoper. En de kans is groot dat het daar niet bij blijft.

Van tekort naar overschot

Dat komt door de wereldwijde oliemarkt, waar het tij in korte tijd is gekeerd. Het IEA, het Internationaal Energieagentschap dat de energiemarkt volgt namens een groep industrielanden, ging eerder nog uit van een tekort aan olie. Nu verwacht het agentschap dat er dit kwartaal juist meer wordt opgepompt dan de wereld verbruikt: een overschot van 1,7 miljoen vaten per dag.

Dat komt doordat er meer olie bijkomt, terwijl er tegelijk minder nodig is. Zo herstelt de export uit het Midden-Oosten sneller dan verwacht. Door de Straat van Hormuz, de bekende zeestraat waar een groot deel van alle olie ter wereld doorheen gaat, wordt bijna weer net zoveel olie vervoerd als voor de oorlog met Iran, die eind februari begon. Aan de andere kant daalt de vraag. Dat komt deels door de hoge prijzen van de afgelopen maanden, maar ook doordat China minder olie nodig heeft: de economie groeit er minder hard en er rijden steeds meer elektrische auto's rond.

Daar komt bij dat de landen die bij het IEA zijn aangesloten tot eind februari nog eens 71 miljoen vaten uit hun strategische noodvoorraden op de markt brengen. De olieprijs reageert al. De prijs van Brent, de belangrijkste graadmeter voor de Europese oliemarkt, zakte vorige week met ruim 3 procent, nadat die de week ervoor al 16 procent was gedaald.

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Waarom het niet in één klap gaat

Dat betekent niet dat benzine morgen een euro goedkoper is. Ruim de helft van de prijs aan de pomp bestaat uit accijns en btw, en die bewegen niet mee met de olieprijs. Bovendien gaat de accijns op benzine op 1 januari met 0,6 cent per liter omhoog, al valt dat in het niet bij de daling van de afgelopen weken. En de oorlog is nog niet voorbij. Zondag meldde de Iraanse marine dat een olietanker in brand was gevlogen na een aanvaring met een zeemijn, al kon persbureau Reuters dat niet bevestigen. Door dat soort risico's blijft olievervoer in de regio duur, en ook dat remt de daling af.

Zet het overschot door, dan wijst alles in de richting van een verdere daling aan de pomp. Hoe snel en hoe ver, hangt vooral af van wat er de komende weken in het Midden-Oosten gebeurt.