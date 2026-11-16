Deze auto's zijn technisch identiek, maar niemand wil de kopie

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Binnen vrijwel elk autoconcern beleeft de platformstrategie hoogtijdagen. Ook zijn er merken die techniek bij de concurrentie inkopen. In lang niet alle gevallen pakt dat lekker uit; vaak blijven kopieën met hun verkoopcijfers ver achter bij het origineel.

De platformstrategie van autofabrikanten komt erop neer dat verschillende automodellen grotendeels dezelfde technische basis gebruiken. Denk hierbij aan onder meer de bodemplaat, de wielophanging, de motoren en de accu's. Op die gedeelde basis kunnen fabrikanten auto's bouwen die er vanbuiten en vanbinnen heel verschillend uitzien, al nemen ze daartoe niet eens altijd de moeite.

Hoewel autofabrikanten hun aandeelhouders er nog altijd graag op wijzen dat deze aanpak een goede manier is om de kosten te drukken, is het principe allesbehalve nieuw. Al tientallen jaren bouwen fabrikanten verschillende auto's op dezelfde technische basis. Het idee erachter is altijd hetzelfde geweest: waarom zou je voor elk nieuw model opnieuw het wiel uitvinden als je bestaande techniek kunt hergebruiken?

Van alle tijden

Al in de jaren twintig van de vorige eeuw gebruikte het Amerikaanse General Motors gemeenschappelijke onderdelen en techniek voor modellen van de merken Chevrolet, Pontiac, Oldsmobile en Buick. Ze kregen elk hun eigen merkuitstraling en prijsstelling, maar onderhuids was het vaak één pot nat.

Ook in Europa werd het principe populair. Zo bouwde Volkswagen in de jaren zestig tal van Kever-derivaten, die in de jaren zeventig werden gevolgd door koppeltjes als de Audi 50 en de Volkswagen Polo, de Audi 80 en Volkswagen Passat. In de jaren tachtig en negentig werd platformdelen steeds gebruikelijker, ook bij veel andere merken.

Verschillende strategieën

Meestal worden platforms alleen binnen het eigen concern gedeeld. Dan wordt de techniek al dan niet in gezamenlijkheid ontwikkeld, waarna de afzonderlijke merken er hun eigen draai aan geven. Soms gaat het ook anders en ontwikkelt merk A het platform, dat vervolgens als basis dient voor een model van merk B, dat niet bij de ontwikkeling betrokken was.

Een goed voorbeeld daarvan is de Ford Explorer, die op het MEB-platform van Volkswagen staat. Wel heeft Ford ervoor gezorgd dat de Explorer er vanbinnen en vanbuiten heel anders uitziet dan zijn VW-broer, de ID.4.

Renault 5 en Nissan Micra

Binnen de Alliantie van Renault, Nissan en Mitsubishi, worden verschillende strategieën toegepast. Nissan leende de techniek van de elektrische Renault 5 voor de Micra, die en profil én vanbinnen sterk op de R5 lijkt. Toch is er vrijwel geen plaatwerkdeel of bekledingspaneel gelijk. Bij Mitsubishi bewandelen ze juist de weg van 'grote stappen, snel thuis'. De Colt, Eclipse Cross, Grandis en ASX zijn bijna één-op-één-kopieën van de Renaults Clio, Scenic E-Tech Electric, Symbioz en Captur.

Deze kopie verkoopt wel beter dan het origineel

Ook tussen diverse Subaru's, Suzuki's en Toyota's zien we talloze overeenkomsten. Toch heeft de Nederlandse consument meestal één duidelijke favoriet. Meestal is dat 'het origineel'. In de onderstaande lijst zie je bijvoorbeeld schrijnende verschillen tussen de al genoemde Renault 5 en de Nissan Micra, en de cijfers van de Toyota RAV4 en de Suzuki Across lopen helemaal ver uiteen. Een voorbeeld van het omgekeerde is er ook: de Toyota Urban Cruiser is een 'kopie' van de Suzuki e-Vitara, maar wordt beter verkocht.