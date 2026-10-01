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In september 2026 stegen de autoverkopen met 12,6 procent ten opzichte van een jaar geleden. Vertrouwde favorieten als de Volkswagen Polo en Kia Picanto kregen flinke klappen. Tesla maakt juist een zoveelste comeback. Dit zijn de verkoopcijfers van 2026 tot nu toe, verpakt in 6 weetjes.

1. Van deze auto's werd maar één exemplaar geregistreerd

Waarom van auto's maar één exemplaar is geregistreerd, heeft verschillende oorzaken. De Hyundai i10 staat in september op 1 registratie, maar dit model is inmiddels uit productie. De Skoda Peaq, ook met een eentje achter zijn naam, komt juist net kijken. Ook de Hyundai Ioniq 6, Mercedes EQE en Honda Prelude komen niet verder dan de hatelijke 1, net als exclusieve auto’s als Ferrari F80 en Aston Martin DB12.

Dit zijn de auto's die in heel 2026 maar één Nederlands kenteken kregen: Ferrari SF90, Fisker Ocean, Ford Bronco, Honda e:Ny1, Jeep Renegade, Land Rover Discovery, Lotus Emira, Mercedes AMG One, EQC en EQT, Morgan Supersport 400, Peugeot 508, Renault Kangoo, Rolls-Royce Ghost, Skoda Peaq, Subaru Crosstrek, Suzuki Across, Toyota Camry en Supra, Voyah Dream en Xpeng P7.

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2. Tesla maakt reuzensprong

Tesla was in september na Toyota het bestverkochte automerk van Nederland. De Model Y had zelfs de meeste registraties: 2078 exemplaren (+43,6%). Ook de tweede plaats is voor Tesla, de Model 3 werd 1087 keer gekentekend (+87,1%). Tesla groeide als merk met 56%; goed voor circa 28% van de totale marktgroei afgelopen maand.

3. Kleine auto’s, grote klappen

Een goedkoop model in de prijslijst is niet altijd een garantie voor succes. De Kia Picanto daalt ten opzichte van september 2025 van 1104 naar 568 (−48,6%), de Suzuki Swift van 481 naar 266 (−44,7%). Daar staat een groei van de Toyota Aygo X tegenover van 615 naar 721 (+17,2%). Ook elektrische modellen kunnen fors dalen: de Cupra Born gaat van 256 naar 49 en de Aceman van Mini van 296 naar 110.

4. Feest bij Mazda en Volvo

In september 2026 vertoonden twee merken een opvallende stijgende lijn. Mazda groeide van 317 naar 740 registraties (+133%). De CX-6e levert daarvan 253, de 6e nog eens 83. De Volvo EX30 steeg van 118 naar 487 (+313%), terwijl Volvo als geheel met 17,2% groeide.

5. Het rode gevaar wordt elke maand groter

Nederlanders sluiten de Chinese merken steeds meer in hun hart, van de groeipercentages zal Xi Jinping een vreugdesprong maken. BYD groeide in september 2026 van 361 naar 1351 registraties (+274%), Leapmotor van 159 naar 630 (+296%), Jaecoo van 78 naar 365 (+368%) en Omoda van 11 naar 200. Deze vier merken samen vergrootten hun marktaandeel van 1,9% naar 7,0%. Bij BYD trekken vooral de Atto 2 (435) en Seal U (427) de kar.

De Chinese groei is ook over negen maanden omvangrijk. BYD komt op 6409 (+128,5%), Leapmotor op 3214 (+406%), Jaecoo op 2427 tegenover 189, en Omoda op 1141 tegenover 48. De opmars geldt niet voor elk Chinees merk: Dongfeng daalt 70,6%, Nio 21,0% en Lynk & Co 7,1%.

6. Volkswagen grootste daler september

Het grootste merk van Europa verliest 621 registraties en komt op 2078 uit (−23%). Vooral de Tiguan (539 → 258) en de Polo (513 → 234) vallen terug. Ook Skoda (−9,6%), Mini (−32,1%) en Ford (−15,5%) verliezen terrein, ondanks een groeiende markt van 12,6 procent.

Kia blijft bij de jaarcijfers tot nu toe marktleider, maar Toyota loopt in. Kia komt in de eerste 9 maanden van 2026 op 25.481 registraties (−11,5%); Toyota op 21.666 (+8,1%). Hun onderlinge verschil krimpt van 8738 naar 3815 auto’s. Volkswagen blijft derde met 17.829 exemplaren, ondanks een daling van 10,2%.