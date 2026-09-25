Autoverkopen: Europa zwicht voor EV's en is deze brave automerken beu

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In Nederland is Kia onbedreigd de nummer 1, maar in Europa is de autosmaak anders en is Volkswagen de onbedreigde verkooptopper. Opvallend: in elk land rukt de EV op. Van Noorwegen tot Bulgarije en van Letland tot Spanje.

Verkoop EV's in Europa

Volgens de officiële cijfers over januari-augustus 2026 groeide het aantal volledig elektrische auto’s procentueel het hardst in Kroatië (+329%), Slovenië (+151%) en Bulgarije (+103%), al gaat het daar nog om relatief kleine aantallen. In absolute aantallen voeren Duitsland (+178.838) en Frankrijk (+137.227) de groei aan.

Noorwegen heeft met 97,8% verreweg het hoogste aandeel elektrische auto’s onder nieuwe registraties; binnen de EU staat Denemarken bovenaan met 80,6%. Ook Nederland (39,3%) en België (37,8%) zitten ruim boven het EU-gemiddelde van 21,7%.

Het meest opvallend: in geen enkel EU-land (en evenmin in Groot-Brittannië, Zwitserland, Noorwegen en IJsland) werden minder EV's verkocht dan vorig jaar.

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Kia verkoopt meer auto's dan Hyundai

Kia registreert 377.078 auto’s (+9,0%); Hyundai 309.174 (−12,6%). Kia ligt daarmee 67.904 auto’s vóór. Vorig jaar lag Hyundai in dezelfde acht maanden nog 7786 auto’s voorr Kia. Beide merken hebben dus stuivertje gewisseld. Hyundai valt flink terug en Kia groeit juist. Samen daalt de Hyundai-groep desondanks met 1,9%. In Nederland zijn we blijkbaar trendsetter: bij ons verkoopt Kia al sinds 2013 (veel) meer auto's dan Hyundai.

Chinezen rukken op

China-fans kunnen tevreden zijn, Europa kent steeds minder schaamte om een goedkoop Chinees eenheidsworstje aan te schaffen. In procenten is Leapmotor (+449,9%) de grootste stijger in de tabel (scroll naar beneden), gevolgd door Chery (+279,7%) en BYD (+144,1%). In absolute aantallen staat Leapmotor op ruim 73.000 stuks. BYD zit met 234.000 registraties Ford al op de hielen. Het verschil is nog maar 10.000.

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De scherpste procentuele daling is niet geheel verrassend voor Jaguar (−99,6%), met slechts 10 registraties tegenover 2845 vorig jaar. Hopelijk gaat het tij keren nu eindelijk de Type 01 is gepresenteerd. Bij merken met meer volume vallen Mitsubishi (−37,9%) en Alfa Romeo (−22,0%) negatief op.

Skoda gaat uitstekend

Skoda komt op 588.752 registraties, +8,5% oftewel 46.282 auto’s meer. Daarmee is het in Europa het tweede merk, achter Volkswagen (929.701), maar vóór Toyota (571.802), BMW (534.686) en Renault (486.934). Het marktaandeel stijgt van 6,2% naar 6,4%.

Binnen de Volkswagen-groep is er een opvallend verschil: het merk Volkswagen daalt met 30.228 auto’s (−3,1%), terwijl de hele groep met 22.092 auto’s groeit (+0,9%). Porsche worstelt en levert 10,8 procent in ten opzichte van vorig jaar.

Tesla is na dipje in 2025 weer mateloos populair

In augustus verkocht Tesla 4% meer auto's dan vorig jaar, geen opmerkelijk verschil. Maar over heel 2026 is de winst spectaculair. Tesla groeit over de volle acht maanden met 43,3% naar 191.787 registraties.

Winnaars en verliezers

Grootste winst in aantallen Extra registraties Groei Chery Automobile +153.129 +279,7% BYD +138.201 +144,1% Leapmotor +59.968 +449,9% Tesla +57.934 +43,3% Fiat +52.689 +28,1% Skoda +46.282 +8,5%