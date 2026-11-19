Nieuws

De tachograaf: heb je 'm nou wel of niet nodig? De regels voor bedrijfswagens zijn sowieso niet de eenvoudigste, maar als het om de tachograaf gaat, kun je online echt verdwalen. Zeker nu de regels sinds 1 juli zijn aangescherpt. Daarom zetten we de laatste stand van zaken voor je op een rij.

Waar dient de tachograaf ook alweer voor?

Een tachograaf is een apparaat in je bedrijfswagen dat registreert hoelang een chauffeur rijdt en hoelang de pauzes duren. Zo kan worden gecontroleerd of de chauffeur zich aan de maximale rij- en rusttijden houdt en niet oververmoeid achter het stuur zit. Lange tijd hoefden vrijwel alleen voertuigen zwaarder dan 3,5 ton een tachograaf te hebben. Met een bedrijfswagen waarin je met een rijbewijs B mag rijden, zat je dus bijna altijd goed.

Wanneer is een tachograaf verplicht?

Uitzonderingen waren er altijd al, maar sinds 1 juli 2026 zijn de regels verder aangescherpt. Sindsdien moeten ook bussen tussen 2,5 en 3,5 ton een tachograaf hebben als je er goederen mee over de grens vervoert. Grofweg kun je hiervan uitgaan:

Tip De volledig elektrische Elroq Breng je zaterdag tot leven met de ruime Škoda Elroq. Tot 571 km elektrische actieradius. Nu al te rijden vanaf € 37.990. Ontdek 'm nu

Heb je een bus onder de 3,5 ton , blijf je altijd in Nederland en heeft je bus minder dan tien zitplaatsen? Geen tachograaf nodig!

, blijf je altijd in Nederland en heeft je bus minder dan tien zitplaatsen? Geen tachograaf nodig! Heb je een bus onder de 3,5 ton en heeft je bus meer dan negen zitplaatsen, dan heb je er wel eentje nodig.

en heeft je bus meer dan negen zitplaatsen, dan heb je er wel eentje nodig. Heb je een bus tussen de 2,5 en 3,5 ton maar vervoer je zo nu en dan goederen naar of in het buitenland? Dan heb je er ook een nodig. Je mag wel de grens over wanneer rijden (bezorgen bijvoorbeeld) niet de hoofdactiviteit is. Denk aan de schilder of installateur die enkel eigen materialen meeneemt.

maar vervoer je zo nu en dan goederen naar of in het buitenland? Dan heb je er ook een nodig. Je mag wel de grens over wanneer rijden (bezorgen bijvoorbeeld) niet de hoofdactiviteit is. Denk aan de schilder of installateur die enkel eigen materialen meeneemt. Heb je een bus boven de 3,5 ton? Dan heb je in principe altijd een tachograaf nodig. Tenzij je een elektrisch aangedreven bus rijdt die niet boven de 4,25 ton uitkomt. Deze mag als uitondering wel zonder tachograaf gereden worden. Ook volstaat bij zo'n zwaardere EV-bus een B-rijbewijs. Zorg wel dat je binnen een straal van 100 kilometer van je vestigingslocatie blijft en te allen tijde binnen Nederland.

Om het ondernemers 'makkelijk' te maken, heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de overheidsdienst die onder meer de rij- en rusttijden controleert, een online module gemaakt. Je beantwoordt een aantal vragen en krijgt dan te zien of je in jouw situatie een tachograaf nodig hebt. Doorloop je dit stappenplan, dan weet je waar je aan toe bent.

Wekelijks het laatste bedrijfswagennieuws? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang het laatste bedrijfsauto-nieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Ik heb een tachograaf nodig, wat nu?

Een tachograaf laat je inbouwen bij een van de RDW-erkende werkplaatsen door heel Nederland. Daarna is het handig om de tachograaf te koppelen aan een administratiesysteem, zoals VDO Link of FleetGo. De gegevens die de tachograaf registreert, moet je namelijk regelmatig downloaden: die van de chauffeurskaart, de persoonlijke kaart die de chauffeur in de tachograaf steekt, minstens elke 28 dagen en die van de tachograaf zelf minstens elke 90 dagen. Met zo'n systeem gaat dat automatisch. Doe je dit niet, dan loop je het risico op hoge boetes. Hoe dat precies zit, lees je onder meer in deze gratis VDO-brochure.