Moet jouw bestelbus straks ook aan de tachograaf? Zo bespaar je tijd én boetes!

Nieuws

Rijd je al met een tachograaf in je bus, of heb je er vanaf 1 juli 2026 eentje nodig? Een e-wolkje helpt je vanaf nu om je gegevens goed bij te houden. Dat zorgt voor gemak en het scheelt boetes. Zo werkt het.

Ook busjes tussen 2,5 en 3,5 ton

Het leeuwendeel van de tachografen is in zware bedrijfswagens is te vinden. Maar ook busjes van 2,5 tot 3,5 ton die voor internationaal vervoer worden gebruikt of voor vervoer binnen steden in het buitenland, ontkomen er niet meer aan.

Vanaf 1 juli ben je dan als ondernemer verplicht een tachograaf in te bouwen. Tip: maak hiervoor snel een afspraak om filevorming bij erkende inbouwers te voorkomen.

VDO Link neemt werk uit handen

Moet je aan de tacho, dan heb je mogelijk al gelezen welke verplichtingen er aan de tachograaf hangen: chauffeurskaartdata moeten elke 28 dagen worden gedownload en voertuigdata elke 90 dagen. Dan kun je natuurlijk zelf de agenda op tijd laten rinkelen, maar tachograafproducent VDO wil je het werk uit handen nemen met VDO Link.

Boete te laat downloaden tacho-info: 2600 euro

Dit systeem voert standaard elke zeven dagen een download uit – ongeacht waar het voertuig zich binnen Europa bevindt. De data worden via een beveiligde verbinding doorgestuurd naar de VDO Fleet-cloud of eigen fleetmanagement- en TMS-systemen. Handmatig uitlezen is daarmee verleden tijd, terwijl het risico op boetes, toch al snel 2600 euro, door gemiste downloads aanzienlijk afneemt.

Het systeem is volledig plug & play. De koppeling met de cloud kan dus zonder installatie, werkplaatsbezoek of voertuigstilstand. Het is compatibel met digitale tachografen, waaronder alle VDO-systemen vanaf DTCO 3.0.

Realtime inzicht voor efficiënter wagenparkbeheer

Het cloud-systeem komt bovendien met een extraatje. Het biedt real-time inzicht in voertuig- en chauffeursdata. Denk aan:

live track & trace,

actuele rij- en rusttijden

statusinformatie van voertuigen en bestuurders.

Dit helpt transporteurs en bestelwagenbeheerders bij de ritplanning, het beperken van stilstand en het verbeteren van communicatie met opdrachtgevers. VDO Link is per direct beschikbaar.