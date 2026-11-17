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Of je nu één bestelwagen hebt of een heel wagenpark, efficiënt werken is een noodzaak. Hoe benut je de voertuigen goed, hoe houd je zicht op onderhoud en energieverbruik en hoe beheers je de kosten? Omdat vrijwel elke nieuwe bedrijfswagen voorzien is van een modem, kun je voor die efficiëntie gebruik maken van heel veel data. En zo werkt dat.

Van losse voertuigen naar inzicht in gebruik

Veel bedrijven hebben verschillende ritprofielen. Een servicemonteur rijdt van klant naar klant en vervoert gereedschap. Een facilitaire dienstverlener maakt korte, frequente ritten. Een bezorgdienst moet rekening houden met routes en aflevermomenten.

Inzicht in het daadwerkelijke gebruik, door middel van data, helpt om de keuze voor voertuigen en laadoplossingen beter af te stemmen op het werk. Dat is vooral relevant bij elektrificatie: de dagelijkse afstand, het energieverbruik en de momenten waarop een voertuig stilstaat, spelen mee bij de praktische inzetbaarheid.

Meer dan sleutels verdelen

Het Ford Pro-ecosysteem combineert elektrische bedrijfswagens met laadoplossingen, software en service. Daarmee wordt wagenparkbeheer meer dan alleen het verdelen van sleutels en het plannen van onderhoud.

Ford bedrijfswagens zijn voorzien van een standaard ingebouwd modem. Daarmee is toegang tot de voordelen van Ford Pro Telematics-software mogelijk, waaronder informatie over onderhoud en energieverbruik. Een groot voordeel van Ford Pro Telematics is dat het ook beschikbaar is voor modellen van andere merken. Hierdoor krijg je ook met een gemixt wagenpark goed inzicht.

Laden afstemmen op de werkdag

Een goede laadstrategie begint met inzicht in het gebruik. Een voertuig dat vooral korte stadsritten maakt, vraagt om een andere planning dan een bestelwagen die zware materialen vervoert en grotere afstanden aflegt.

Voor bijvoorbeeld een gemeente kan dat betekenen dat verschillende diensten hun voertuigbehoefte afzonderlijk bekijken. Supermarkten en facilitaire bedrijven kunnen juist onderzoeken welke voertuigen geschikt zijn voor terugkerende stadsroutes.

Neem bijvoorbeeld de compacte Ford Transit City en Ford E-Transit Custom. Die zet je voor verschillende doelen in. De Transit City richt zich vooral op stads- en regiovervoer, de zogenaamde ´last mile solution´ en de Custom is er voor het zwaardere werk, ook buiten de stad.

Kosten beheersen begint bij de juiste keuzes

Total cost of ownership (TCO) omvat de totale kosten van een voertuig gedurende de gebruiksperiode. Niet alleen de aanschafprijs telt mee, maar ook energie, onderhoud en de manier waarop het voertuig wordt ingezet. Data kan helpen om gebruik en verbruik beter te begrijpen. De uiteindelijke besparing hangt af van onder meer de inzet, energieprijzen en laadmogelijkheden; inzicht alleen garandeert dus geen lagere kosten.

Bestelauto van het Jaar 2027: Transit Custom

Dankzij de goede specificaties is de E-Transit Custom, samen met zijn diesel- en plug-in hybride broers, dan ook uitgeroepen tot Bestelauto van het Jaar 2027. De prijslijst van de E-Transit Custom, met een actieradius tot 380 kilometer, begint momenteel met een actieprijs vanaf 42.614 euro. De nieuwe Transit City, met een rijbereik tot 254 kilometer, is er vanaf 28.704 euro (alle prijzen exclusief btw, inclusief bpm).

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