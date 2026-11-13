Zelfs VS valt voor compacte Kei-car als bedrijfswagen, moet Nederland wakker worden?

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Kei-cars zijn de kleine, schattige autootjes die onmisbaar zijn in het overvolle Japanse straatbeeld. Niet voor het eerst kijkt de rest van de wereld naar het land van de rijzende zon, krabt zich eens goed achter de oren en denkt: dat hebben de Japanners goed bedacht. Nu ook in bedrijfswagensmaak. Een uitkomst voor de Nederlandse markt?

De opkomst van de Kei-car

De Kei-cars zijn net na de Tweede Wereldoorlog in het leven geroepen door de Japanse overheid. Het land lag economisch op zijn gat en er moest een goedkoop alternatief komen voor mobiliteit. Kleine auto’s zijn vele malen goedkoper te produceren en bovendien handig in nauwe en drukke Japanse straten. Bij de introductie mocht een Kei-car namelijk niet breder zijn dan één meter. De lengte moest onder de 2,8 meter blijven. Tegenwoordig zijn de restricties soepeler, met maximale afmetingen van 1,48 bij 3,4 meter.

Vanaf de Tweede Wereldoorlog zijn de Kei-cars in volle ontwikkeling in Japan. De rest van de wereld keek mee. Maar dat verandert. De interesse komt zelfs vanuit onverwachtse hoek.

Toyota brengt de eerste Kei-car naar de Verenigde Staten

Na zijn bezoek aan Japan is de Amerikaanse president Donald Trump helemaal verliefd geworden op de Kei-car. “They’re very small. They’re really cute”, waren zijn letterlijke woorden. Je hoort het hem zeggen. Ook Trump ziet de mogelijkheden voor goedkope mobiliteit in een tijd waarin alles steeds duurder wordt.

Zie je het al voor je? Een parkeerplaats bij Walmart vol met Ford pick-ups, Chevrolet SUV’s, Dodge Ram pick-ups, met daartussen - als je heel goed kijkt - een Kei-car? Binnenkort is het werkelijkheid. Toyota heeft namelijk geluisterd naar de woorden van Trump, en lanceert de KEI-01 nu in de Verenigde Staten. Deze kleine maar stoere bedrijfswagen voldoet aan de voorwaarden van een Kei-car en gaat volledig in de VS geproduceerd worden. Een bedrijfswagen van 3,4 meter lang!

Moet Nederland wakker worden?

Niet alleen in de Verenigde Staten is het gebrek aan betaalbare auto’s een serieus probleem. Ook in Nederland en de rest van Europa schieten de prijzen omhoog. Dat komt volgens het AD onder andere vanwege de Europese regelgeving op het gebied van veiligheid en uitstoot die steeds complexer wordt.

Zou een betaalbare Kei-car zoals de KEI-01 van Toyota de oplossing kunnen zijn? Het straatbeeld zou zeker opfleuren van de schattige wagentjes. Daarentegen is de KEI-01 wel een heel specifiek model, dat met zijn maximale snelheid van 40 kilometer per uur echt enkel geschikt is voor kleine ritjes. Die worden vaak in de stad gemaakt en dat vraagt bij ons om een elektrische versie. Maar de KEI-01 is er voorlopig niet in een elektrische variant, waardoor hij als bedrijfswagen zero-emissiezones niet zomaar in kan.

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Kei-car industrie nog niet klaar voor Nederland. En andersom

Voordat de Kei-car hier een succes kan worden, moet-ie hier eerst een officiële status krijgen. In Brussel wordt gewerkt aan wetgeving oor een nieuwe voertuigcategorie voor kleine en betaalbare elektrische auto's.