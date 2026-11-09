Review Volkswagen e-Transporter Pick-up (2027): pikt alles up

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De Volkswagen e-Transporter is er in vele gedaanten. De gesloten bestelwagen is misschien de meest voorkomende, maar dankzij de chassis-cabine zijn er talloze andere versies leverbaar. Neem bijvoorbeeld de dubbele cabine met bakkie. Hele groenploeg erin en snoeien maar.

Hoe rijdt de Volkswagen e-Transporter Pick-up (2027)?

Wat meteen opvalt bij het wegrijden met de Volkswagen e-Transporter Pick-up is de goede wegligging. De eerste snelheidsdrempel wordt lekker gladgestreken en dat blijkt een voorbode van de rest van de route. Wat bij die hobbel ook opvalt, is dat de bak zich helemaal niet laat horen. Waar de aluminium bakconstructies nog wel eens willen rammelen als ze je op straat voorbij ziet komen, houdt deze pick-up zich volkomen koest.

De e-Transporter stuurt strak en het stroompedaal reageert soepel op de voetcommando's. In de stand Sport ben je uiteraard het snelst op de plek van bestemming, maar met de normale - zuinigere - stand beschikt de bestuurder al over een prima acceleratie. Waarbij het niet te luidruchtig wordt in de cabine. De isolatie had iets beter gemogen, maar aan de andere kant: elk kilootje erbij is minder actieradius.

Die actieradius is overigens okay. Op een gemiddeld warme dag rijden we 290 kilometer op de volle 71 kWh accu. Veel snelweg, afgewisseld met een paar stadsritten die extra energie opleveren door regeneratie. Wat een verbruik opleverde van 24 kWh/100 km.

Dat is flink onder het opgegeven WLTP-gemiddelde van 30,7 kWh/100 km. Bij de WLTP-meting voor bestelwagens wordt altijd extra gewicht meegenomen en wij reden de test zonder belading. Met volle bezetting biedt de dubbele cabine ruim plek aan zes volwassenen en mag er tot 725 kilogram lading mee. Dan komt die 30,7 kWh/100 km in de buurt.

Wat zijn de belangrijkste specs van de Volkswagen e-Transporter Pick-up?

De belangrijke specificaties in één oogopslag:

Accupakket: 71 kWh

Vermogen/koppel: 218 pk/415 Nm

Laadvermogen: 725 kg

Trekvermogen (geremd): 2000 kg

Laadtijd (10-80 procent, 125 kW): 29 minuten

Laadtijd AC 7,4 kW (0-100 procent): 12.1 uur

Topsnelheid: 150 km/h

Afmetingen voertuig (lxbxh): 5613x2275x1956 mm

Wat is de prijs van de Volkswagen e-Transporter Pick-up Dubbele Cabine?

De e-Transporter Pick-up Dubbele Cabine is gebouwd op basis van de Chassis Dubbele Cabine. En dan blijkt dat je voor het bakje maar een paar honderd euro betaalt. De Pick-up is er vanaf 47.990 euro, de Chassis Dubbele Cabine vanaf 47.640. Een verschil van slechts 350 euro (alle prijzen ex. btw-bpm).

Hoe is de Volkswagen e-Transporter Pick-up uitgerust?

De pick-up wordt geleverd met een stevige laadbak. De zijkanten zijn allemaal te openen, waarbij de achterklep over een handig opstapje beschikt. De robuuste trekhaak is een optie van 560 euro (ex. btw/bpm). De standaarduitrusting bestaat onder andere uit:

Climate control

13 inch multifunctioneel scherm

Audio met Apple CarPlay/Android Auto

Telefoonvoorbereiding

Actieve cruise control

Grootlichtassistent (voorkomt verblinding tegenligger)

Diverse veiligheidssystemen

12V en USB-C en -A aansluitingen

Warmtepomp om actieradius te optimaliseren

12 inch instrumentenpaneel

Wat vind ik van de Volkswagen e-Transporter Pick-up (2027)?

De Pick-up rijdt niet anders dan de e-Transporter gesloten bestel. De invloed van de open laadbak is nihil, zowel in geluid als rijgedrag. Je kunt met zes man op pad in een ruim opgezette cabine. De middelste voorstoel is voor de kleinste van het gezelschap, maar verder zal er niemand klagen. Er zijn genoeg bakjes en vakjes voor alle privéspullen en werkattributen.

Nadeeltje is dat je sommige veiligheidssystemen niet met een directe knop uit kunt zetten. Want dat wil je: vooral de snelheidswaarschuwing en de fitheidsmonitor die in de gaten houdt of je op de weg let. Daarvoor moet je het menu in, wat afleidend is. Je denkt er immers pas aan wanneer de eerst piep zich meldt.

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Het zicht rondom is heel goed: veel glas en grote, goed instelbare buitenspiegels met een gefixeerd groothoekdeel. Let wel op met de achteruitrijcamera. Die hangt onder de bak die een beetje uitsteekt. Je moet hier rekening mee houden om te voorkomen dat de bak toch eerder iets raakt dan dat de camera aangeeft.

De ruimte aan boord, de krachtige motor, de goede wegligging, de werkbare actieradius en het comfort maken de e-Transporter Pick-up Dubbel Cabine een prima werkmobiel.