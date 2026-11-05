Deze moddervette diesel is plotseling 95.000 euro goedkoper

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Volkswagen brengt de Amarok terug naar Nederland. Vanwege de fiscale regelgeving was de stoere pick-up niet standaard leverbaar in ons land. Omdat deze regels vanaf 1 januari 2027 veranderen, voegt Volkswagen nu de Amarok weer toe aan het gamma. Dat scheelt je bijna een ton.

Waarom de Amarok fiscaal weer aantrekkelijk is

Vanaf 2027 komt de fiscale inrichtingseis voor bedrijfswagen te vervallen, waardoor de Amarok ook op grijs kenteken kan worden gereden. Dit levert een aanzienlijk belastingvoordeel op, zoals een lagere wegenbelasting en het ontlopen van de pseudo-eindheffing.



Maar je profiteert ook van een groot bpm-voordeel. Omdat het bpm-tarief op geel kenteken niet voordelig is voor een ‘ouderwetse’ diesel, was de Amarok simpelweg niet interessant genoeg voor de Nederlandse markt. Nu de fiscale inrichtingseis vervalt, kan de Amarok mee in de bpm voor grijs kentekens. Dit is niet altijd even gunstig, maar bij deze dikke diesel wel. Op grijs bedraagt de bpm-rekening zo'n 21 mille, op geel zou dit ruim 116 duizend euro zijn. Dat scheelt 95.000 euro!

Indrukwekkende specs

Met de 3,0-liter V6 motor heb je 241 pk vermogen en 600 Nm koppel onder je rechtervoet. De aandrijflijn wordt altijd gecombineerd met permanente vierwielaandrijving (4MOTION).

Deze combinatie zorgt ervoor dat de Amarok moeiteloos elke ondergrond trotseert en beschikt over de nodige laadcapaciteit. Zo kun je in de laadbak tot 991 kilogram lading kwijt en koppel je aan de trekhaak een aanhanger van maximaal 3500 kilogram. Let wel: een zero-emissiezone kom je er niet mee binnen.

Dit is de prijs van de Amarok

De Amarok is in Nederland voorlopig alleen leverbaar met dubbele cabine en is verkrijgbaar vanaf 66.990 euro (ex btw, incl. bpm). Dan krijg je het instapmodel, genaamd Edition. Volkswagen levert de Amarok daarnaast in drie andere uitvoeringen: Style, Dark Label Edition en Aventura Edition.

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Vanaf het instapmodel is de Amarok uitgerust met een 12-inch infotainmentsysteem, elektrisch bedienbare voorstoelen en 18-inch ‘Amadora’ lichtmetalen velgen. De Dark Label Edition voegt daar een sportsbar en zwarte velgen van 20 inch aan toe. Ga je voor de meest luxe uitvoering, de Aventura, dan zit je comfortabel op lederen bekleding en luister je tijdens het rijden naar je favoriete nummers via het audiosysteem van Harman Kardon. Deze uitvoering is verkrijgbaar vanaf 72.990 euro.

De Amarok is nu al te bestellen bij Volkswagen Bedrijfswagens-dealers en staat op z’n vroegst begin volgend jaar op je oprit.