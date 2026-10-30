Dit is de eerste in Europa geproduceerde zelfrijdende auto

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Volkswagen heeft vorige week in Berlijn een bijzondere versie van de ID. Buzz laten zien. Het gaat om de eerste volledig autonoom rijdende auto die in Europa wordt geproduceerd: de ID. Buzz AD.

Deze technologie laat de ID. Buzz AD autonoom rijden

Met de ID. Buzz AD , met de A en D van Autonomous Driving, zet Volkswagen een grote stap richting autonoom rijden in Europa. Volkswagen neemt de vertrouwde ID. Buzz als basis en integreert vervolgens de technologie die autonoom rijden mogelijk maakt. Die technologie ziet er zo uit:

14 camera’s kijken continu 360 graden rondom de auto

9 radars detecteren het verkeer en de omstandigheden rondom de auto

3 lidars werken samen met de radars om onder andere de afstand tot andere objecten te bepalen

Een supercomputer brengt de input van de hardware samen en maakt in milliseconden de juiste beslissingen. Daar kun je op vertrouwen: de ID. Buzz AD voldoet vanzelfsprekend aan alle wettelijke eisen voor autonoom rijden.

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Binnenkort in productie

De autonoom rijdende bus wordt in Hannover gebouwd en moet in 2027 op de weg komen. Volgens de manager van de fabriek, Richard Slovak, zijn dan de vergunningen voor zelfrijdende voertuigen binnen en is de auto marktklaar. Dit jaar worden er in elk geval al zo'n 500 gebouwd. Volgens Slovak heeft de AD zich bewezen met meer dan een miljoen testkilometers, onder andere in zes verschillende steden. Behalve in Hannover, wordt de ID. Buzz AD straks ook geproduceerd in de fabrieken in Poznań en Września.