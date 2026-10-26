Verkoop van busjes suddert door: ook in 2027 geen hoge verkoopaantallen

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BOVAG en RAI Vereniging voorspellen dat er in 2027 niet meer dan 33.000 nieuwe lichte bedrijfswagens worden verkocht. Dat zijn er zo'n 70.000 (!) minder dan topjaar 2024; gaat het ooit nog goed komen?

Verkoop bestelwagens trekt in 2027 weer aan, maar oude niveau blijft ver weg

Na het dramatische verkoopjaar 2025 krabbelt de markt voor bestelwagens voorzichtig op. Voor 2027 wordt gerekend op 33.000 nieuwe registraties. Dat is een flinke verbetering, maar nog altijd minder dan de helft van de aantallen die in 2022 en 2023 werden gehaald.

Verkoopstorm in 2024

Om de voorspelde 33.000 registraties in perspectief te plaatsen: dat zijn er toch alweer 11.000 meer dan in 2025. Dat jaar kreeg de markt een flinke klap na de verkoopstorm van 2024. Veel ondernemers die nog een dieselbestelwagen wilden aanschaffen, deden dat vóór de jaarwisseling. Vanaf 1 januari 2025 moesten nieuwe bestelwagens met een verbrandingsmotor immers bpm betalen. Daardoor werden dieselbusjes in één klap duizenden euro's duurder, in veel gevallen met zo'n 15.000 euro.

2026 laat mogelijk opnieuw lichte groei zien

Na het uitzonderlijk drukke 2024 viel de verkoop in 2025 sterk terug. Ook 2026 is vooralsnog geen topjaar. Tot en met het derde kwartaal zijn ruim 17.000 nieuwe bestelwagens geregistreerd. Als de gebruikelijke opleving aan het einde van het jaar doorzet, komt de teller over heel 2026 mogelijk uit op zo'n 24.000 exemplaren.

In 2027 weer bergop

Met een verwachte 33.000 registraties in 2027 zou de markt dus een flinke stap vooruitzetten. Van een volledig herstel is echter nog lang geen sprake. De aanschafsubsidie SEBA voor elektrische bestelwagens is verdwenen, terwijl de bpm de aanschaf van nieuwe dieselbestelwagens aanzienlijk duurder heeft gemaakt.

Een nieuwe bestelwagen kopen, is daardoor een stuk kostbaarder geworden. Dat raakt ondernemers die voor hun werk afhankelijk zijn van een bus, maar niet zomaar de hogere aanschafprijs van een nieuw exemplaar kunnen doorberekenen aan hun klanten.

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Komen er ooit weer 70.000 bestelwagens per jaar bij?

De aantallen van vóór de bpm-verandering lijken voorlopig ver weg. In 2023 werden bijna 70.000 nieuwe bestelwagens geregistreerd, terwijl de teller in 2022 op ongeveer 60.000 uitkwam. Zelfs de voorspelde 33.000 registraties voor 2027 steken daar schril bij af.

De grote vraag is dan ook of de markt ooit weer zulke aantallen gaat halen. Dat valt moeilijk te voorspellen. Zeker is wel dat bestelwagens de afgelopen jaren flink duurder zijn geworden. Dat komt niet alleen door de bpm, maar ook doordat fabrikanten steeds meer inzetten op elektrische modellen.

Die elektrische bestelwagens zijn doorgaans nog prijzig, al groeit het aanbod van goedkopere varianten. Tegelijkertijd kunnen hoge dieselkosten en de invoering van zero-emissiezones ondernemers ertoe bewegen om voor elektrisch te kiezen.

2029 mogelijk opnieuw een piekjaar?

Er is nog een andere reden om op termijn op herstel te hopen. Ondernemers die eind 2024 hun aanschaf naar voren haalden om de bpm te ontlopen, zullen hun bestelwagen niet eeuwig blijven rijden. Een gemiddelde vervangingstermijn van vier tot vijf jaar zou betekenen dat een deel van deze kopers vanaf 2028 of 2029 weer bij de dealer aanklopt.

Dat maakt 2029 een mogelijk interessant jaar voor de bestelwagenmarkt. Een nieuwe verkoopgolf is daarmee allerminst gegarandeerd: de aanschafprijzen, economische omstandigheden en de verdere ontwikkeling van elektrisch rijden blijven bepalend. Maar na de uitzonderlijke piek van 2024 kan de markt over enkele jaren wel weer een nieuwe impuls krijgen.