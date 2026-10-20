Zoveel boetes deelt de overheid uit voor het inrijden van zero-emissiezones

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Op 1 januari 2025 voerde de overheid de eerste zero-emissiezones in. Ondertussen staat de teller op 20 zones, per 1 januari 2027 komen er weer twee bij. Deze zones moeten zorgen voor schonere stadscentra, maar brengen uitdagingen mee voor ondernemers. Zo mag je met veel diesel- en benzinebussen stadscentra met een zero-emissiezone niet meer in. En de boete is niet mals.

Meetmoment naleving zero-emissiezones

Hoe vaak gaan bestuurders eigenlijk de mist in? Om bij te houden of de regelgeving ondernemers niet te veel beperkt, registreert de overheid bijvoorbeeld het aantal boetes dat wordt uitgeschreven. Maar ook hoeveel ontheffingen worden aangevraagd en worden afgewezen. Dit laatste zegt iets over hoeveel ondernemers in de problemen komen door de nieuwe zones.

Deze week is de rapportage van het negende officiële meetmoment naar buiten gebracht door de Tweede Kamer. Uit dit rapport blijkt dat de regels voor de zero-emissiezones ondertussen zeer goed worden nageleefd. 99,41 tot 99,99% van alle passages van bussen en vrachtwagens voldoen aan de eisen. Dat wil zeggen dat de regels ondertussen goed bekend zijn.

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Aantal boetes voor inrijden ZE-zone is afgenomen

Dit is echter niet altijd zo geweest:

Augustus : afgelopen augustus lag het aantal boetes in alle zones bij elkaar opgeteld op 2041.

: afgelopen augustus lag het aantal boetes in alle zones bij elkaar opgeteld op 2041. Juli : de maand daarvoor lag dit aantal nog lager, op 1592.

: de maand daarvoor lag dit aantal nog lager, op 1592. Maart: eerder dit jaar lag dit aantal op het dubbele, of soms zelfs drievoudige. Zo deelden de gemeentes in maart 4894 boetes uit.

De cijfers laten dus zien dat de regels na verloop van tijd beter worden nageleefd. Dat mag ook wel, want wie met een niet toegelaten bus een zero-emissiezone binnenrijdt, kan rekenen op een prent van 130 euro (tarief 2026).

Heeft de nieuwe regelgeving het beoogde effect?

Even terug naar waarom deze zones zijn ingevoerd. Het doel van de overheid en gemeenten is om de stadscentra steeds verder emissievrij en daarmee schoner te krijgen. Lukt dit? Het antwoord daarop is gelukkig ja. Zo was afgelopen augustus 14% van alle passages van bestelwagens door een ZE-zone uitstootvrij. Vorig jaar augustus was dit nog 11%.

Daarnaast zien we tijdens dit meetmoment specifiek de Euro-5 busjes afnemen in de ZE-zones. Zo is het aandeel van bussen uit emissieklasse 5 in een jaar tijd gedaald van 17% naar 13%. Dit heeft alles te maken met het gegeven dat bussen uit emissieklasse 5 vanaf 1 januari 2027 niet meer welkom zijn in de zones. Dit gaat grofweg over bussen die tussen 2011 en 2016 op kenteken zijn gezet.

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Vangnet voor ondernemers

Zoals de staatssecretaris zelf zegt in de conclusie van het rapport, blijft de overheid “streven naar een balans tussen haalbaarheid voor ondernemers en een prikkel voor uitstootvrije stadslogistiek.” Een lastige balans. Daarom is er een vangnet in het leven geroepen: ondernemers kunnen gratis terecht bij gemeentelijke adviseurs. Ook bij het RDW-loket voor ontheffingen is volop advies in te winnen.