Prijzen Renault Trafic Van E-Tech electric (2027) bekend: iets meer geld, veel meer kilometers

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Begin volgend jaar neemt de spiksplinternieuwe Renault Trafic Van E-Tech electric het stokje over van zijn voorganger. De vanafprijs ligt iets hoger, zo'n 1500 euro, maar daarvoor krijg je wel een hypermoderne bestelwagen met een actieradius die de vorige flink overstijgt en een 800V laadarchitectuur.

Tot 470 kilometer actieradius

Om maar even bij de elektrische componenten te beginnen: de nieuwe Trafic Van is leverbaar met een 60 kWh-accu of een 81 kWh-accu. De 60 kWh-uitvoering heeft een WLTP-actieradius tot 350 kilometer, de 80 kWh 'long-range' gaat zelfs tot 470 kilometer (WLTP). Een flinke verbetering tegenover de vorige generatie, die nog geen 300 km ver kwam.

Dat de vorige generatie zuinig is met actieradius heeft er mede mee te maken dat de bus in wezen een geëlektrificeerde brandstofbus is. De nieuwe generatie is van de grond af aan als elektrische bus ontwikkeld. Dat leidt tot meer kilometers op een lading en ook meer snellaadvermogen. Bij de vorige generatie moest je bijbetalen voor een snellaadfunctie die met slechts 50 kW (600 euro ex, btw) laadt. De huidige 800V-versie laadt tot maximaal 190 kW. Volgens Renault is daarmee in twintig minuten tot 280 kilometer extra rijbereik toe te voegen bij gecombineerd gebruik.

Gemiddeld verbruik

Het gemiddelde energieverbruik bedraagt volgens de fabrikant 17,2 kWh per 100 kilometer. Renault verwacht dat de combinatie van efficiënte aandrijftechniek en digitale voertuigtechnologie de totale gebruikskosten tot 10 procent kan verlagen ten opzichte van een vergelijkbare dieselbestelwagen.

De elektrische bestelwagen biedt een laadvermogen tot 1,3 ton, een trekgewicht tot 2 ton en ruimte voor maximaal drie europallets. De lage laaddrempel van 53 centimeter moet laden en lossen vergemakkelijken.

Wat is de prijs van de nieuwe Trafic Van E-Tech electric (2027)?

De vanafprijs 81 kWh long range-batterij bedraagt € 46.400. De orderboeken voor deze variant openen in de komende weken. De uitvoeringen met de 60 kWh-batterij zijn vanaf begin 2027 leverbaar, de rest volgt later.

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Twee uitvoeringen, twee accupakketten

De bestelwagen wordt in twee uitvoeringen en met keus uit twee accupakketten geleverd: De instapversie is de Start met 60 kWh-accupakket met een vanafprijs van 40.900 euro. Wil je toch de 81 kWh long range, dan betaal je minstens 46.600 euro. Alle prijzen ex. btw/bpm.

De Start-uitvoering beschikt onder meer over adaptieve cruisecontrol, een achteruitrijcamera, parkeersensoren, een warmtepomp, V2L (vehicle-to-load)-aansluiting en een 12,3-inch multimediascherm. De luxere Advance voegt onder meer automatische klimaatregeling, geïntegreerde Google-diensten en extra voorzieningen voor de laadruimte toe.

Bekroond voor de marktintroductie

Wat je er gratis bij krijgt: de Renault Trafic Van E-Tech electric is al voor zijn marktintroductie uitgeroepen tot International Van of the Year 2027 en werd in Nederland verkozen tot Belofte van het Jaar 2027.