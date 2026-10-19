Zo kies je als ondernemer de juiste bedrijfswagen

Nieuws

Is jouw wagenpark toe aan vervanging of een uitbreiding? Dan kan het lastig zijn om te bepalen welke bedrijfswagen het best bij jouw onderneming past. Tegenwoordig gaat de keuze namelijk verder dan laadvolume of merk. Wij nemen je stap voor stap mee.

Een nieuwe bus: elektrisch of traditionele brandstof?

De eerste keus waarvoor je komt te staan, is elektrisch tegenover brandstof. Financieel gezien is het op dit moment gunstiger om voor elektrisch te gaan. Dat komt door de manier waarop bpm wordt berekend. Voor een diesel- of benzinebus betaal je zo duizenden euro’s vanwege de CO2 die hij uitstoot. Omdat een elektrische bedrijfswagen geen CO2 uitstoot, vervalt de bpm volledig.

Bijkomend voordeel is de gemakkelijke toegang tot stadscentra. Op dit moment telt Nederland 20 zero-emissiezones. In deze zones is geen enkele nieuw gekochte diesel- of benzinebus welkom. De hoeveelheid zones neemt alleen maar toe. Als je vaak in stadscentra moet zijn, is elektrisch daarom sowieso de beste optie.

Tip De nieuwe SEAT Ibiza Maak kennis met de nieuwe Ibiza, de sportieve hatchback met nog scherper design en fris interieur. Nu vanaf € 24.990 Ontdek 'm nu

Voordelen van een nieuwe bus met verbrandingsmotor

Waarom kies je voor een bus met verbrandingsmotor?

Grote afstanden : wanneer je veel grote afstanden aflegt, tussen industrieterreinen en niet tussen of via stadscentra, is elektrisch rijden niet altijd interessant. Elektrisch rijden geeft nog altijd beperkingen door de actieradius en de tijd die het kost om te laden. Rijd je vooral lange afstanden met een strak tijdschema? Dan is elektrisch waarschijnlijk toch niet de beste keus.

: wanneer je veel grote afstanden aflegt, tussen industrieterreinen en niet tussen of via stadscentra, is elektrisch rijden niet altijd interessant. Elektrisch rijden geeft nog altijd beperkingen door de actieradius en de tijd die het kost om te laden. Rijd je vooral lange afstanden met een strak tijdschema? Dan is elektrisch waarschijnlijk toch niet de beste keus. Laadvermogen: omdat elektrische bussen van zichzelf al zwaar zijn vanwege het accupakket, is het laadvermogen beperkter. Accupakketten worden wel steeds lichter. Bovendien is een uitzondering: in sommige gevallen kun je bussenzwaarder dan 3500 kg rijden zonder C-rijbewijs .

Samenvattend is een elektrische bedrijfswagen vanwege het financiële voordeel het meest interessant. Rijd je echter vooral lange afstanden of moet je veel gewicht verplaatsen en hoef je nooit in stadscentra te zijn? Overweeg dan een bus met verbrandingsmotor, ondanks de hoge bpm. Check wel altijd of er een elektrisch alternatief is, vanuit de duurzaamheidsgedachte. Actieradiussen, laad- en trekvermogens groeien hard bij elektrische bestelwagens.

Een derde mogelijkheid is een plug-in hybride. Hiermee mag je weliswaar ook geen nulemissiezones inrijden, maar de bpm is dankzij het gunstige verbruik een stuk lager.

Wekelijks het laatste bedrijfswagennieuws? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Aanmelden Ontvang het laatste bedrijfsauto-nieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Welke nieuwe bus past bij jouw vak?

Wanneer je hebt besloten welke aandrijflijn geschikt is, kom je voor de volgende beslissingen te staan. Hoeveel kilo’s moet je kunnen verplaatsen? Hoe groot is de lading gemiddeld? Rijd je met meer dan twee of drie collega's? En als je voor elektrisch kiest: welke actieradius past dan het best?

Als je lading doorgaans niet te groot en zwaar is, kom je snel uit bij een compacte bedrijfswagen. Zeker als daar bijkomt dat je vaker in stadscentra moet zijn waar wendbaarheid en parkeermogelijkheden belangrijk zijn.

Wanneer deze zaken minder belangrijk zijn of als je meer laadvermogen nodig hebt, kom je sneller uit bij een wagen uit het middelgrote of zelfs grote segment. De versies met dubbele cabine zijn uitermate geschikt voor situaties waarbij je met meer mensen op een plek moet zijn.

Niet alleen de grootte van de lading is belangrijk, het gaat er ook om wat deze lading omvat. Als elektricien ben je bijvoorbeeld gebaat bij een compacte bus met een logische indeling.

Als aannemer neig je eerder naar een bus uit het middelgrote of grote segment met een langere wielbasis en hogere daklijn. Om zo grote en soms onhandige voorwerpen goed te kunnen vervoeren. Bepaal daarom eerst wat je vervoert voordat je je keuze maakt.

