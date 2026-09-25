Alleen onder deze voorwaarden kun je een zware bus rijden met je B-rijbewijs

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Officieel mag je met je B-rijbewijs voertuigen besturen tot maximaal 3.500 kilo. De meeste bedrijfswagens vallen daar keurig onder. Omdat de grotere elektrische bussen door hun accupakket deze grens vaak overschrijden, maakt de overheid een uitzondering. Hoe dat zit, leggen we in dit artikel uit.

Elektrische bussen al snel te zwaar voor het B-rijbewijs

De elektrische bus is op dit moment de best verkopende bus. Mede vanwege de spelregels op het gebied van zero-emissiezones. Elektrische bussen wegen echter meer dan bussen met een verbrandingsmotor. Dit komt dan door de zware accupakketten. Zeker in het grootste segment kom je dan snel in de problemen. Een bus in dit segment weegt zelf al bijna 3,5 ton. Wil je dan ook nog lading meenemen, moet je dus in feite op voor je vrachtwagenrijbewijs.

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Uitzonderingen voor rijbewijs B

Om ondernemers in de transitie naar elektrisch rijden tegemoet te komen, heeft de overheid daarom uitzonderingen gemaakt. Als je je hieraan houdt, gaat het maximale gewicht voor je B-rijbewijs naar de 4.250 kilo:

De bus heeft alleen elektrische aandrijving (dus ook geen PHEV)

Je bent als bestuurder minstens twee jaar in het bezit van je rijbewijs B

Deze regeling geldt alleen binnen Nederland

Een aanhangercombinatie is binnen deze regeling niet toegestaan

De totale massa overschrijdt de 4.250 kilo niet

Aanvullende cursus boven op het B-rijbewijs

Overigens raadt de overheid aan om een aanvullende cursus te volgen als je van plan bent met het zware geschut te rijden. In zo'n cursus leert de bestuurder wat de invloed is van het grotere gewicht op de remweg en het rijden met een zwaarder voertuig in het algemeen. Daarnaast legt de cursus uit over regels die specifiek gelden voor zwaardere voertuigen.

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Tachograaf met twee addertjes onder het gras

Zoals de regels over de tachograaf. Normaal geldt voor voertuigen boven de 3.500 kilo immers een tachograafplicht. Wanneer je gebruik maakt van de uitzonderingsregels tot 4,25 ton, mag de tachograaf achterwege blijven. Er zijn echter twee addertje onder het gras te vinden: je mag de grens niet over en bovendien moet je binnen een straal van 100 kilometer van je bedrijf blijven.