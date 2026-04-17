Wil je geld verdienen met jouw elektrische bus? Check de ERE-regeling

Nieuws

Hoewel de stroomprijzen ook niet mals zijn, is elektrisch rijden vaak toch net iets voordeliger dan rijden op brandstof. Nu is er bovendien een optie om de prijs per kWh prettig te verlagen. Zonder al te veel moeite, met de juiste laadpaal. Hoe dat zit, leggen we hier uit.

Wat is een ERE-certificaat?

De overstap naar een elektrische bestelwagen levert niet alleen milieuwinst op, maar kan vanaf nu financieel nog iets interessanter zijn. Daarvoor zorgt de net in het leven geroepen ERE-regeling (Emissie Reductie Eenheid). Dit zijn verhandelbare certificaten die leveranciers van brandstoffen gebruiken om te verduurzamen, zoals verplicht door de overheid.

Deze leveranciers moeten hun aanbod verduurzamen door de inzet van biologische brandstoffen of door het aanschaffen van ERE's van bedrijven die CO2 reduceren. Elk ERE-certificaat staat voor de besparing van een kilo CO2-uitstoot en hiervoor wordt jaarlijks een prijs vastgesteld. Op dit moment is dat zo'n 10 cent per bespaarde kilo.

Jouw elektrische bus als ERE-leverancier

En hier komt jouw elektrische bestelwagen in beeld. Want elke kilometer die jij rijdt, stoot je geen CO2-uit. Elke bespaarde kilo is daarom - op dit moment - 10 cent waard. Als ondernemer rij je nogal wat kilometers per jaar, waardoor deze regeling aardig wat geld in de bedrijfsla kan opbrengen.

Wat zijn inboekdienstverleners?

Deelnemen aan de ERE-regeling is bovendien eenvoudig. Heb je de juiste laadpaal, dan kun je jouw laaddata registreren. Deze wordt omgerekend naar ERE’s. Die certificaten kun je via een tussenpartij (een zogenaamde inboekdienstverlener) verkopen. Die vraagt bemiddelingskosten, maar dan nog krijg je best een lekker centje terug.

Wat heb je nodig voor ERE?

Om mee te doen aan het ERE-systeem heb je nodig:

Een elektrische bestelwagen

Een geschikte MID-gecertificeerde laadpaal : deze voldoet aan Europese regelgeving (Measuring Instruments Directive) voor een gegarandeerde verbruiksmeting

: deze voldoet aan Europese regelgeving (Measuring Instruments Directive) voor een gegarandeerde verbruiksmeting Registratie via een erkende inboekdienstverlener

Ook als je geen MID-laadpaal hebt, kun je mogelijk aan de regeling deelnemen. Dit is het geval wanneer de netbeheerder een afsplitsing in jouw aansluiting heeft gemaakt en de laadpaal een eigen meter heeft. Dit heet officieel een (exclusief) allocatiepunt. Een inboekdienstverlener kan dit checken, net zoals je netbeheerder.

Laat geen geld liggen

Heb je een elektrische bestelwagen? Laat dan geen geld liggen en neem contact op met een van de inboekdienstverleners.