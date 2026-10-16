Minder kilometers en minder euro's: goedkopere bestelwagens komen er aan

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Tijdens een rondgang op de IAA Transportation 2026 in Hannover, wordt al snel duidelijk dat het verhogen van een actieradius niet meer het toverwoord is. Het is zelfs omgekeerd: veel merken komen met bedrijfswagens die juist minder ver rijden. Hoe zit dat?

Wat is er aan de hand?

Naast een heleboel Chinese merken, zoals Delivan, die staan te popelen om de Europese markt te betreden, staan op Europa's grootste bedrijfswagenbeurs een aantal bijzondere bestelwagens klaar voor actie. Gemeenschappelijke deler: een lichter accupakket en dus een minder ver reikende actieradius. Wat is hier aan de hand?

Nu de transitie naar elektrisch meer en meer de normaalste zaak van de wereld begint te worden, met name in Nederland, blijkt ook dat de ooit zo hete soep van actieradiussen niet meer zo heet wordt gegeten.

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Gemiddelde bus rijdt nog geen 100 km per dag

Want wat blijkt uit cijfers van het CBS: de gemiddelde bus, elektrisch of niet, rijdt nog geen 100 kilometer per dag. Een afstand die elke elektrische bedrijfswagen met gemak aankan. Zeker wie alleen in de stad en nabije regio rijdt. Denk hierbij aan de bakker, loodgieter, apotheker etc.

Ook bij leasemaatschappij Ayvens is dit een bekend verschijnsel. ,,Wij zien dat klanten in de eerste jaren van de elektrische transitie vooral zochten naar maximale actieradius en snel laden. Voor een groot deel van de ondernemers zal dat de aankomende jaren nog steeds van groot belang zijn, maar we merken ook dat kleinere ondernemers steeds vaker lokaal werken en daarmee veel minder kilometers maken", zegt Roy Driessen, directeur LCV bij Ayvens.

Juist deze kleine ondernemers hebben daarom geen belang bij grote en daarmee dure accupakketten. Een aangename prijs is vele malen belangrijker en dit is mogelijk door net een kleinere batterij te gebruiken.

Fabrikanten denken mee

Dat fabrikanten hierin meedenken, werd op de IAA Transportation heel erg duidelijk. Ford presenteerde de Transit City, Stellantis de zogenaamde Smart Compact Van-modelreeks (SCV). Deze gaat vanaf november 2026 de weg op onder de modelnamen Citroën Berlingo First, Fiat Doblò Easypro, Opel Combo Start en Peugeot Partner Active.

Zowel de Ford als de Stellantis-producten voelen hiermee de trend aan. Lagere vanafprijs door lagere accucapaciteit. Maar niettemin meer dan genoeg actieradius voor veel ondernemers. Met op papier actieradiussen tot 254 kilometer (Transit City) en 270 km (SCV), hoef je voor stads- en regiodistributie misschien zelfs maar 1 of 2 keer per week een laadpaal op de zoeken. Scheelt een hoop tijd. En geld, vanzelfsprekend.

Bijkomend voordeel is dat door de kleinere accu ook het eigengewicht van de bus iets lager wordt en je vaak net iets meer laadvermogen ter beschikking hebt. Dit laatste is echter per bus verschillend.

Het echte voordeel is dat de investering een stuk lager ligt. En vanzelfsprekend ook de leasebedragen. Driessen: "Een nieuwe EV is wellicht goedkoper per maand dan een nieuwe diesel. Maar kleine ondernemers rijden vaak nog goedkope dieselbussen, gekocht vóór 2025 toen er nog geen bpm op zat. Voor hen stijgen de kosten sowieso bij vervanging, omdat een dieselbus nu bijna net zoveel kost als een elektrische. De bussen met kleinere accu's en daardoor lagere prijzen helpt hen de kosten te drukken. Zo komen er ook steeds meer bereikbare alternatieven op de markt. Voor ondernemers die weinig kilometers rijden en veel kilo’s vervoeren is dit een interessante ontwikkeling".

Gunstige invloed op leaseprijzen: oriënteren op leasen loont

Dit alles heeft bovendien een gunstige invloed op de leaseprijzen. Oriënteer je als ondernemer daarom ook op de mogelijkheden om te leasen, bijvoorbeeld via Ayvens. "Voor ondernemers heeft leasen veel voordelen. Je weet wat je bestelauto per maand kost door het vaste all-in tarief. Zo houd je geld in kas voor investeringen in het bedrijf. En je loopt minder risico. Je hoeft je niet bezig te houden met restwaarde en onderhoud of uitval. Ayvens zorgt ervoor dat jij als ondernemer op maximale uptime van je bus kunt rekenen", zegt Driessen tot slot.