Elektrisch rijden met bestelbus: feiten in plaats van fabels graag

De overstap naar elektrisch rijden roept nog altijd bij veel ondernemers vragen op. Toch is het juist in deze tijd, met exploderende brandstofprijzen en groeiende zero-emissiezones, belangrijk om zelf onderzoek te doen. Dat hoef je niet alleen te doen. Project 'Doe het met data' rekent met je mee.

Brandstofrekening terugverdienen?

Wie zijn bus vandaag de dag volgooit met diesel, denkt waarschijnlijk aan de pomp al hoe je de brandstofrekening ooit weer terug kunt verdienen. Misschien dat dan toch de optie elektrisch rijden boven komt drijven.

Feiten in plaats van fabels

Een spannende gedachte voor wie nog nooit bezig is geweest met de overstap. Begrijpelijk, want er circuleren veel aannames. Op social media en verjaardagsfeestjes wemelt het van opmerkingen. Bijvoorbeeld dat elektrische bussen extreem duur zijn, maar 100 kilometer kunnen rijden en vervolgens uren aan de laadpaal staan.

Doe het met data: gratis inzicht

Het project ‘Doe het met data’ helpt ondernemers om keuzes te baseren op feiten in plaats van aannames. Door voertuigdata uit te lezen, ontstaat een realistisch beeld van het gebruik van je bestelbus.

Belangrijk om te weten: deelname aan het project is kosteloos voor bedrijven. Een logistiek expert analyseert de data en vertaalt deze naar een duidelijke rapportage met onder andere:

Totaal aantal gemaakte ritten

Aantal dagen dat is gereden

Gemiddeld aantal ritten per dag

Totaal gereden afstand

Gemiddelde afstand per dag

Gemiddelde afstand per rit

Inzicht in zero-emissiezones

Een digitale omgeving op de website geeft bovenstaande resultaten overzichtelijk weer en laat bovendien zien hoe dat zich verhoudt tot rijden in:

huidige zero-emissiezones ;

; toekomstige zero-emissiezones.

Dit laatste is cruciaal. Door vooruit te kijken, kun je als ondernemer tijdig inspelen op veranderingen in regelgeving en je wagenparkstrategie aanpassen

Hoeveel kilometers rijdt jouw bestelbus echt?

De uitkomst van het project kan verrassend zijn. Veel ondernemers denken dat ze dagelijks grote afstanden afleggen, maar dit is volgens het CBS gemiddeld vaak minder dan 100 kilometer per dag rijden. Dit is ruim binnen de actieradius van moderne elektrische bestelbussen, die - afhankelijk van merk en model - tot ver over de 400 km kunnen rijden.

Geen giswerk meer

Door gebruik te maken van je eigen voertuigdata krijg je een eerlijk en concreet beeld. Geen giswerk, maar inzicht. Het project ‘Doe het met data’ maakt dit eenvoudig, inzichtelijk en dit alles bovendien kosteloos. Zo neem je beslissingen op basis van feiten – en niet op basis van verhalen.