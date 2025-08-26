Nieuws

Wie overstapt op een elektrische bestelwagen ontdekt vaak pas in praktijk dat de actieradius in de praktijk lager is dan in de brochure. Daarnaast is dit meestal een opgave zonder gewicht achterin. Wij vonden een test die het verschil duidelijk maakt.



Elektrische bestelwagens: duidelijk effect van belading

Het Belgische energiebedrijf Stroohm voerde een praktijktest uit met een Ford e-Transit. Geen uitgebreide test, maar het zegt wel iets over het verschil. Zo werden met de e-Transit twee identieke routes gereden van 25 kilometer. Hierin was een mix verwerkt van 30 km/h zones, bebouwde kom en 70 en 90 km/h zones, zoals ze die kennen in België.

Beide ritten werden meteen na elkaar uitgevoerd, om weers- en verkeersomstandigheden zo optimaal te houden. Voor de tweede ronde werd 500 kilogram gewicht in de laadruimte getakeld.

Amper verschil in verbruik bij lage snelheid

In de 30 en 50 km/h gebieden reed de bus heel zuinig, met waardes die in de personenwagenwereld niet eens misstaan: onbeladen 15 tot 17 kWh/100 km, beladen 16 tot 18 kWh. Uiteindelijk liep het totale verschil op naar zo'n 3 kWh per kilometer. Onbeladen kwamen de onderzoekers uit op 22 kWh/100 km, beladen op 25 kWh/100 km.

Geen enorme verschillen waardoor de actieradius ineens tekort gaat schieten. Vooral in stedelijk gebied, waar elektrische bussen steeds meer terrein winnen door de zero-emissiezones. Met 1 kWh/100 km verschil valt het verschil bijna weg. Rij je veel snelweg, dan stijgt het verschil naar zo'n 14 procent. Dat betekent dat je op een gemiddelde actieradius van circa 300 km circa 40 kilometer inlevert met lading.

CBS: gemiddeld 70 km per dag

De lagere actieradius is iets om rekening mee te houden. Maar er blijft meestal nog genoeg over voor de meeste gebruikers. Volgens cijfers van het CBS legt de gemiddelde bus maximaal 70 km per dag af.

Eigen verbruikstest

Komen najaar gaat Auto Review Bedrijfswagens een eigen verbruikstest uitvoeren. Houd daarom ons nieuws in de gaten.