Citroën is wel gek als het deze auto niet in productie neemt

Mark Litjens
Door Mark Litjens
Citroën blaast besteleend nieuw leven in

De eerste beelden van de nieuwe 'lelijke eend' - met stekker - hebben de tongen al flink losgemaakt. Tijdens de Autosalon van Parijs 2026 werd dit conceptmodel gepresenteerd. Met daarnaast een misschien nog wel lieftalliger concept: een nieuwe besteleend.

2CV Fourgonette

Officieel heet het conceptmodel van de besteleend 2 CV Fourgonnette Concept. Met deze elektrische interpretatie van de legendarische 2CV-bestelwagen brengt het merk een eerbetoon aan een icoon uit de geschiedenis van lichte bedrijfswagens. Het studiemodel laat zien hoe nostalgie en eigentijdse mobiliteit samen kunnen komen. Renault bewijst dat al langer met de R5 en R4 en het conceptbusje Estafette.

Elektrische bestelwagen met een herkenbaar retrodesign

De Citroën 2 CV Fourgonnette was jarenlang een vertrouwde verschijning bij vakmensen, winkeliers en bezorgers. De compacte bestelwagen stond bekend om zijn eenvoud, praktische karakter en slimme oplossingen. Met de nieuwe Fourgonnette Concept willen de ontwerpers van Citroën die eigenschappen opnieuw tot leven brengen, maar dan in een modern jasje.

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Gaat de 2CV-bestelwagen in productie?

Voorlopig moeten bestelwagenliefhebbers de verwachtingen echter temperen. De Citroën 2 CV Fourgonnette Concept is in de eerste plaats een passieproject van het ontwerpteam en vormt geen concrete voorbode van een productiemodel op korte termijn. Maar zoals altijd: waar rook is, is vuur. En als de reacties in Parijs - zoals te verwachten - goed zijn, dan zou het zomaar werkelijkheid kunnen worden. Vooral nu de vraag naar compacte, elektrische bestelwagens alleen maar lijkt de groeien.

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Mark Litjens
Door Mark Litjens

Werkt al sinds 1995 in de auto-industrie. Eerst als autojournalist, nu als bedrijfsautojournalist en altijd als fervent motorrijder. Als er maar wielen onder zitten, is hij gelukkig. Lees meer »

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