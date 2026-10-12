Met deze goedkope elektrische auto trekt Citroën lange neus naar Chinese merken

Gert Wegman
Door Gert Wegman
Met deze goedkope auto trekt Citroën lange neus naar Chinese merken

Een auto waarop je meteen verliefd wordt en die toch maar 15.000 euro kost. Met de terugkeer van de legendarische 2CV laat Citroën zien dat de Europese auto-industrie nog lang niet is uitgespeeld. Al schuilt er wel een addertje onder het gras.

FireflyOnlangs lieten we op basis van detailfoto's al een AI-render zien van de nieuwe Eend, maar nu is de auto in het echt onthuld. En hij is nog leuker dan gehoopt.

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Reïncarnatie van de Eend

In 1948 toonde Citroën op de autosalon van Parijs een auto die de wereld zou veranderen. De Citroën 2CV moest vier mensen en 50 kilo aardappelen kunnen vervoeren, 60 km/h halen en vooral spotgoedkoop zijn. Daarnaast moest-ie ook op onverharde wegen zoveel veercomfort bieden, dat je een mandje eieren kon vervoeren zonder dat die onderweg zouden breken. Het resultaat kennen we allemaal: de Eend.

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Met deze goedkope auto trekt Citroën lange neus naar Chinese merken
Met deze goedkope auto trekt Citroën lange neus naar Chinese merken

Streefprijs 15.000 euro

Precies 78 jaar later laat Citroën op dezelfde autoshow de 2CV Concept zien. Een elektrische interpretatie van het origineel, die bewijst dat een moderne auto niet per se groot, zwaar en ingewikkeld hoeft te zijn. Tenminste, als de Europese Unie meewerkt en inderdaad een nieuwe categorie compacte elektrische auto’s toelaat. 

Onder die zogenoemde M1E-regels zouden kleine, in Europa gebouwde EV’s eenvoudiger en goedkoper op de markt kunnen worden gebracht. Streefprijs: 15.000 euro.

Met deze goedkope auto trekt Citroën lange neus naar Chinese merken
Met deze goedkope auto trekt Citroën lange neus naar Chinese merken
Met deze goedkope auto trekt Citroën lange neus naar Chinese merken

Kleiner dan beroemde voorganger

De elektrische Eend is 3,76 meter lang. Dat is 9 centimeter korter dan het origineel. Het gewicht moet beperkt blijven tot ongeveer 1000 kilo. Dat is weliswaar een stuk zwaarder dan zijn oervader was, maar voor een elektrische auto is het behoorlijk bescheiden.

Gaat deze Eend echt in productie? Met de gratis nieuwsbrief blijf je op de hoogte! 

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Citroën wil daarmee twee vliegen in één klap slaan. Een lichte auto verbruikt minder stroom en heeft dus een kleinere, goedkopere batterij nodig. Hoe groot die accu wordt en hoeveel kilometer de Eend ermee kan rijden, houdt Citroën nog geheim.

Met deze goedkope auto trekt Citroën lange neus naar Chinese merken
Met deze goedkope auto trekt Citroën lange neus naar Chinese merken

Knipogen naar vroeger

Het ontwerp zit boordevol knipogen naar vroeger. Kijk maar naar de bolle spatborden, de losstaande koplampen en het stoffen roldak. Dat roldak is leuk, maar staat waarschijnlijk ook een vijfde deur in de weg. Het studiemodel is dus geen hatchback, maar heeft een klein kofferklepje, net als het origineel. 

Zelfs de richtingaanwijzers in de C-stijlen zijn terug. En waar de originele Eend ribbels in de gebogen motorkap had, heeft de conceptcar gootjes. De 18-inch stalen wielen zijn dan weer opvallend groot voor zo'n bescheiden autootje.

Met deze goedkope auto trekt Citroën lange neus naar Chinese merken
Met deze goedkope auto trekt Citroën lange neus naar Chinese merken

Wel vinden het jammer dat de achterwielen niet voor de helft achter de spatborden schuilgaan zoals bij het origineel. Of de traditioneel ogende losse bumpers het productiestadium halen, valt te betwijfelen, want die botsen waarschijnlijk met de regels voor voetgangerveiligheid.

Picknickbank en uitneembare radio

Binnenin wordt het nog leuker. Net als de eerste generaties 2CV heeft de nieuwe Eend twee zitbanken. De voorste kun je zelfs uit de auto tillen om tijdens een picknick lekker buiten te zitten. En waar andere autofabrikanten steeds meer schermen plaatsen, houdt Citroën het bewust eenvoudig.

Met deze goedkope auto trekt Citroën lange neus naar Chinese merken
Met deze goedkope auto trekt Citroën lange neus naar Chinese merken
Met deze goedkope auto trekt Citroën lange neus naar Chinese merken

Er is een vierkant touchscreen van 8 inch, een smal instrumentarium dat aan de jongste BMW’s doet denken en een stuur met slechts één spaak. De middenconsole? Die is vervangen door een uitneembare mand.

Ook de radio kun je meenemen. De zogenoemde Radioën is namelijk een draagbare luidspreker die zowel binnen als buiten de auto werkt. Die doet ons denken aan de uitneembare radio van de Nissan Pao, ook al zo'n leuk retromodel dat daadwerkelijk in productie ging.

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En dan zijn er nog de heerlijke details. Op het rempedaal staat een schildpad, op het gaspedaal een haas. In de portiervakken zit een eierhouder en zelfs de claxon krijgt het vertrouwde geluid van de originele Eend. En voor het kiezen van de rijrichting steekt er een knop uit het dashboard die doet denken aan de paraplupook van vroeger.

Met deze goedkope auto trekt Citroën lange neus naar Chinese merken
Met deze goedkope auto trekt Citroën lange neus naar Chinese merken

Goedkoopste elektrische Citroën?

Citroën mikt op een vanafprijs van ongeveer 15.000 euro. Daarmee komt de nieuwe Eend tussen de Citroën Ami en de Citroën ë-C3 terecht. De auto moet in Europa worden gebouwd en zoals gezegd moet-ie profiteren van nieuwe Europese regels voor kleine elektrische auto's.

Dat klinkt veelbelovend, maar er is een belangrijk voorbehoud: voorlopig gaat het om een studiemodel. Citroën heeft nog geen exacte productiedatum aangekondigd, maar wel een jaartal: 2028. De prijs is slechts een doelstelling.

Met deze goedkope auto trekt Citroën lange neus naar Chinese merken
Met deze goedkope auto trekt Citroën lange neus naar Chinese merken

We hopen van harte dat de Fransen doorzetten. Want tussen alle overbodige SUV's en peperdure auto's is een vrolijke, praktische Eend voor 15.000 euro misschien precies wat de autowereld nodig heeft. 

Lange neus naar Chinese merken

Tegelijkertijd laat de Europese industrie met deze auto andermaal zien dat het ‘’een groot voordeel heeft ten opzichte van de Chinese auto-industrie: historisch erfgoed waarmee je op de emoties van consumenten inspeelt. Dat dit werkt, ook als een auto volledig elektrisch is, laten op dit moment de Renault 5 en Renault Twingo al zien. Terwijl goedkope elektrische auto's als de Leapmotor T03, de Dongfeng Box en Firefly in Europa allesbehalve bestsellers zijn.

Met deze goedkope auto trekt Citroën lange neus naar Chinese merken
Met deze goedkope auto trekt Citroën lange neus naar Chinese merken
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Met deze goedkope auto trekt Citroën lange neus naar Chinese merken
Met deze goedkope auto trekt Citroën lange neus naar Chinese merken
Met deze goedkope auto trekt Citroën lange neus naar Chinese merken
Met deze goedkope auto trekt Citroën lange neus naar Chinese merken
Met deze goedkope auto trekt Citroën lange neus naar Chinese merken
Met deze goedkope auto trekt Citroën lange neus naar Chinese merken
Met deze goedkope auto trekt Citroën lange neus naar Chinese merken
Met deze goedkope auto trekt Citroën lange neus naar Chinese merken
Met deze goedkope auto trekt Citroën lange neus naar Chinese merken
Gert Wegman
Door Gert Wegman

Speelt al zijn leven lang met auto’s en taal, en wordt daar sinds 1989 nog voor betaald ook. Werkte ooit voor de industrie, maar is in 2002 ‘overgelopen’ naar de media. Dol op turbo’s, eigenzinnige auto’s en klassiek motorgegrom, gefascineerd door de stille kracht van EV’s. Lees meer »

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