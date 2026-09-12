Hoe vervang je de meest legendarische en spotgoedkope Citroën ooit?

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De 2 CV komt terug: eind mei kondigde Citroën zelf de komst van een nieuwe ‘Lelijke eend’ aan. Veel meer dan een plaatje waarop twee koplampen te zien zijn en het silhouet van een bolle daklijn gaven de Fransen ons niet. Ondertussen draaiden AI-programma’s overuren om plaatjes te creëren van hoe die nieuwe 2 CV eruit zou komen te zien. Toch is de komst van een nieuwe Eend niets nieuws. Al diverse keren eerder probeerde men de 2 CV te vervangen. Deel 2 van een bloemlezing.

Tekst: Thijs van der Zanden, foto's: Citrovisie, Citroën en Chrysler



1975 - Project Z Van tweezitter tot volwaardige auto

Vanaf de jaren zeventig hadden de ontwerpers van Citroën gewerkt aan kleine, tweepersoons stadsautootjes. Bij ieder nieuw prototype dat men bouwde, groeide het ontwerp iets, zodat er op een gegeven moment ruimte kwam voor een achterbankje. Zo werd rond 1975 project Z geboren. De Z kwam in 1986 op de markt als Citroën AX, en hoewel Citroën het niet hardop zei, moest de AX de 2 CV aflossen. Het werd namelijk steeds moeilijker om de 2 CV nog te laten voldoen aan de nieuwste eisen op het gebied van veiligheid en emissie. Nog even liepen beide modellen parallel, maar in 1990 viel tenslotte het doek voor de Eend.

Lees ook deel 1:

1997 – Chrysler CCV Beter goed gejat dan slecht bedacht

Oke, het is geen Citroën, maar eigenlijk mag deze Chrysler CCV (een afkorting van Composite Concept Vehicle) niet in dit lijstje ontbreken. Begin jaren negentig wilden de Amerikanen een zo goedkoop mogelijke kunststof auto ontwikkelen en uit alles bleek dat ze daarvoor heel goed naar de 2CV hadden gekeken: het dak en de kofferklep waren gemaakt van een oprolbaar doek en onder de motorkap lag, net als bij de Eend, een luchtgekoelde tweecilinder. De CCV leek de ideale auto voor minder ontwikkelde gebieden. Maar toen marktstudies uitwezen dat men daar helemaal niet zat te wachten op dit voertuig, ging er een streep door het concept.

2003 - Citroën C3 Pluriel Vijf auto’s ineen

In 1998 verraste Citroën met de guitige C3 Lumière, een studiemodel dat met zijn bolle daklijn en schakelpook midden op het dashboard overduidelijk hintte naar de 2 CV. De Lumière stond aan de basis van de eerste generatie C3, waarvan in 2003 de Pluriel weer werd afgeleid. Met zijn open dakje en vrolijke ronde vormen zagen veel mensen hier een reïncarnatie van de Eend in, al was de Pluriel meer: de dakbogen konden eraf, waardoor de gesloten hatchback in een handomdraai kon veranderen in een open auto, een cabrio, een spider en een pick-up.

2009 - Citroën Révolte Premium-eend

In 2009 wilde Citroën met een studiemodel stilstaan bij het feit dat zestig jaar eerder de productie van de 2 CV was gestart. Het was de tijd dat men volop bezig was met de komst van het premium DS-label, waar een spartaanse 2 CV-remake natuurlijk niet bij paste. Daarom nam men de chique 2 CV Charleston (je weet wel, met die sierlijke krul op de zijkant) als inspiratie. Dat leidde tot de conceptcar Revolte, met een auberginekleurige carrosserie, achterlichten die deden denken aan edelstenen en een dak dat voorzien was van zonnecellen. Daarmee stond het ontwerp, ondanks de overduidelijke 2 CV-trekjes, mijlenver bij het origineel vandaan.

2023 - Citroën e-C3 De Eend van de 21ste eeuw?

De 2 CV was ooit bedoeld om mobiliteit binnen het bereik te brengen van mensen die zich tot dan toe geen auto konden veroorloven. Exact 75 jaar na de Eend verscheen de vierde generatie C3, en hoewel die qua design in niets aan de 2 CV doet denken, is het karakter identiek: voor veel particulieren die best wel een elektrische auto zouden willen, maar tegen de hoge aanschafprijs aanlopen, is de C3 een volwaardige en betaalbare oplossing. Net als de Eend destijds. Is de cirkel daarmee rond, of moeten we voor de echte Eend van de 21ste eeuw toch nog wachten tot in oktober de nieuwe 2 CV verschijnt?

Verder lezen:



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Waar staat de naam 2 CV eigenlijk voor?

In Frankrijk is de hoogte van de wegenbelasting gebaseerd op het motorvermogen. Dat wordt echter niet gemeten, maar berekend, en daardoor verschilt het van het werkelijke vermogen. Dit ‘fiscale vermogen’ wordt uitgedrukt in CV: de Citroën 2 CV was dus een auto in de deux chevaux-klasse. Het werkelijke motorvermogen lag hoger: 9 PK bij de eerste exemplaren, 29 bij de laatste. In Nederland werd de 2 CV echter vooral bekend onder zijn bijnaam Lelijk Eendje, bedacht door een Nederlandse journalist die duidelijk niet zo onder de indruk was van Citroëns kleinste. Hij vermoedde waarschijnlijk niet dat zijn spottende opmerking het ooit nog eens zou schoppen tot de officiële bijnaam van de 2 CV in Nederland.