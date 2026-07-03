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Autoverkopen Nederland: BYD is deze 11 bekende merken al voorbij

Gert Wegman
Door Gert Wegman
Auroverkopen Nederland: BYD is deze 11 gerenommeerde merken al voorbij

Al sinds de komst van BYD naar Nederland in 2022, vertonen de verkoopcijfers indrukwekkende stijgingspercentages. In het eerste halfjaar van 2026 zijn ook de absolute aantallen serieus. De Chinese gigant heeft zelfs al 11 gerenommeerde Europese en Japanse merken ingehaald.

Als je deze week één auto verkoopt en volgende week twee, dan is dat leuk, maar in absolute aantallen stelt het nog steeds weinig voor. Als je het in percentages uitdrukt, klinkt het veel beter: dan realiseer je in een week tijd een verkoopstijging van honderd procent. 

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Logisch dat veel Chinese merken het in Europa liever over percentages hebben, dan over absolute aantallen, want die stellen in veel gevallen nog niet al te veel voor. Uitzondering is BYD. In China is het al het grootste automerk, wereldwijd is het de grootste bouwer van elektrische auto's en in Europa begint het aan de stoelpoten van gerenommeerde merken te zagen. Ook in Nederland is die tendens zichtbaar.

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BYD-verkopen stijgen met 114 procent

In het eerste halfjaar van Nederland verkocht het Chinese merk 3759 auto's, wat een stijging van 114 procent betekende ten opzichte van vorig jaar (1756 auto's). De Nederlandse bestseller van het merk is niet de goedkope Dolphin Surf (356 stuks) of de compacte Atto 2 (586), maar de BYD Seal U, een grote SUV (1874 exemplaren), die als plug-in hybride en als EV wordt aangeboden.

Auroverkopen Nederland: BYD is deze 11 gerenommeerde merken al voorbij
Auroverkopen Nederland: BYD is deze 11 gerenommeerde merken al voorbij

Met die 3759 registraties komt BYD niet in de buurt van de top 5 (Kia, Toyota, Volkswagen, Renault en BMW) die allemaal (ruim) boven de 10.000 auto's zitten. Wel nestelt BYD zich op een vijftiende plek in merkenhitparade en dat betekent dat het heel veel gerenommeerde merken achter zich laat.

Verkoopcijfers BYD t.o.v. gerenommeerde merken

Het onderstaande lijstje moet vooral pijn doen bij traditionele Europese volumemerken als Fiat en Citroën. Maar reken maar dat ook bij Mazda, Nissan en Suzuki de druiven zuur zijn.

Auroverkopen Nederland: BYD is deze 11 gerenommeerde merken al voorbij
Auroverkopen Nederland: BYD is deze 11 gerenommeerde merken al voorbij

Plek in totale verkooplijst Merk Registraties januari - juni 2026
15 BYD 3759
16 Citroën 3516
17 Suzuki 3214
18 Mazda 3081
19 Dacia 3014
20 Seat 2630
21 Mini 2336
23 Nissan 1649
27 Mitsubishi 1512
32 Fiat 1077
36 Honda 652
39 Alfa Romeo 408

Niet alle Chinese merken gaan crescendo

BYD gaat dus als een tierelier, al moeten we niet vergeten dat het merk ook nu al een portfolio van 12 modellen heeft. Bij bijvoorbeeld Fiat (6), Honda (7) en Dacia (5) zijn dat er veel minder.

Auroverkopen Nederland: BYD is deze 11 gerenommeerde merken al voorbij
Auroverkopen Nederland: BYD is deze 11 gerenommeerde merken al voorbij

Verder is BYD zeker niet representatief voor álle Chinese merken. Weliswaar laten Leapmotor (van 329 naar 1850 auto's), Omoda (van 9 naar 693) en Jaecoo (van 12 naar 1635) een spectaculaire groei zien, maar bij MG - ook met 12 modellen vertegenwoordigd - lijkt de vaart er een beetje uit (van 1282 naar 1405). 

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Lynk & Co blijft min of meer constant (van 1384 naar 1370), Polestar laat daarentegen een dalende lijn zien (van 1177 naar 672). Ook de meeste andere Chinese merken blijven (ruim) onder de 1000 registraties. Van Hongqi, Dongfeng en Nio kun je je zelfs afvragen hoelang ze het hier nog volhouden. Vooral de tegenvallende verkoopcijfers van de betaalbare Nio Firefly (38 stuks) zetten aan het denken.

Auroverkopen Nederland: BYD is deze 11 gerenommeerde merken al voorbij
Auroverkopen Nederland: BYD is deze 11 gerenommeerde merken al voorbij
Auroverkopen Nederland: BYD is deze 11 gerenommeerde merken al voorbij

Verkoopcijfers overige Chinese merken

Plek in totale verkooplijst  Merk Registraties januari - juni 2026
23 Leapmotor 1850
25 Jaecoo 1635
29 MG 1405
30 Lynk & Co 1370
33 Omoda 693
34 Zeekr 686
35 Polestar 672
38 Xpeng 524
44 Dongfeng 81
49 Nio 45
62 Hongqi 2

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Gert Wegman
Door Gert Wegman

Speelt al zijn leven lang met auto’s en taal, en wordt daar sinds 1989 nog voor betaald ook. Werkte ooit voor de industrie, maar is in 2002 ‘overgelopen’ naar de media. Dol op turbo’s, eigenzinnige auto’s en klassiek motorgegrom, gefascineerd door de stille kracht van EV’s. Lees meer »

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