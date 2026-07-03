Autoverkopen Nederland: BYD is deze 11 bekende merken al voorbij

Nieuws

Al sinds de komst van BYD naar Nederland in 2022, vertonen de verkoopcijfers indrukwekkende stijgingspercentages. In het eerste halfjaar van 2026 zijn ook de absolute aantallen serieus. De Chinese gigant heeft zelfs al 11 gerenommeerde Europese en Japanse merken ingehaald.

Als je deze week één auto verkoopt en volgende week twee, dan is dat leuk, maar in absolute aantallen stelt het nog steeds weinig voor. Als je het in percentages uitdrukt, klinkt het veel beter: dan realiseer je in een week tijd een verkoopstijging van honderd procent.

Met onze nieuwsbrief volg je de autoverkopen op de voet.

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Logisch dat veel Chinese merken het in Europa liever over percentages hebben, dan over absolute aantallen, want die stellen in veel gevallen nog niet al te veel voor. Uitzondering is BYD. In China is het al het grootste automerk, wereldwijd is het de grootste bouwer van elektrische auto's en in Europa begint het aan de stoelpoten van gerenommeerde merken te zagen. Ook in Nederland is die tendens zichtbaar.

Tip De volledig elektrische Elroq Breng je zaterdag tot leven met de ruime Škoda Elroq. Tot 571 km elektrische actieradius. Nu al te rijden vanaf € 34.990. Ontdek 'm nu

BYD-verkopen stijgen met 114 procent

In het eerste halfjaar van Nederland verkocht het Chinese merk 3759 auto's, wat een stijging van 114 procent betekende ten opzichte van vorig jaar (1756 auto's). De Nederlandse bestseller van het merk is niet de goedkope Dolphin Surf (356 stuks) of de compacte Atto 2 (586), maar de BYD Seal U, een grote SUV (1874 exemplaren), die als plug-in hybride en als EV wordt aangeboden.

Met die 3759 registraties komt BYD niet in de buurt van de top 5 (Kia, Toyota, Volkswagen, Renault en BMW) die allemaal (ruim) boven de 10.000 auto's zitten. Wel nestelt BYD zich op een vijftiende plek in merkenhitparade en dat betekent dat het heel veel gerenommeerde merken achter zich laat.

Verkoopcijfers BYD t.o.v. gerenommeerde merken

Het onderstaande lijstje moet vooral pijn doen bij traditionele Europese volumemerken als Fiat en Citroën. Maar reken maar dat ook bij Mazda, Nissan en Suzuki de druiven zuur zijn.

Plek in totale verkooplijst Merk Registraties januari - juni 2026 15 BYD 3759 16 Citroën 3516 17 Suzuki 3214 18 Mazda 3081 19 Dacia 3014 20 Seat 2630 21 Mini 2336 23 Nissan 1649 27 Mitsubishi 1512 32 Fiat 1077 36 Honda 652 39 Alfa Romeo 408

Niet alle Chinese merken gaan crescendo

BYD gaat dus als een tierelier, al moeten we niet vergeten dat het merk ook nu al een portfolio van 12 modellen heeft. Bij bijvoorbeeld Fiat (6), Honda (7) en Dacia (5) zijn dat er veel minder.

Verder is BYD zeker niet representatief voor álle Chinese merken. Weliswaar laten Leapmotor (van 329 naar 1850 auto's), Omoda (van 9 naar 693) en Jaecoo (van 12 naar 1635) een spectaculaire groei zien, maar bij MG - ook met 12 modellen vertegenwoordigd - lijkt de vaart er een beetje uit (van 1282 naar 1405).

Lynk & Co blijft min of meer constant (van 1384 naar 1370), Polestar laat daarentegen een dalende lijn zien (van 1177 naar 672). Ook de meeste andere Chinese merken blijven (ruim) onder de 1000 registraties. Van Hongqi, Dongfeng en Nio kun je je zelfs afvragen hoelang ze het hier nog volhouden. Vooral de tegenvallende verkoopcijfers van de betaalbare Nio Firefly (38 stuks) zetten aan het denken.

Verkoopcijfers overige Chinese merken

Plek in totale verkooplijst Merk Registraties januari - juni 2026 23 Leapmotor 1850 25 Jaecoo 1635 29 MG 1405 30 Lynk & Co 1370 33 Omoda 693 34 Zeekr 686 35 Polestar 672 38 Xpeng 524 44 Dongfeng 81 49 Nio 45 62 Hongqi 2

Maak van Auto Review jouw favoriete bron in Google. Zo zie je betrouwbaar autonieuws voortaan als eerste in je zoekresultaten verschijnen. Voeg ons toe via deze link.