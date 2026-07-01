Autoverkopen bereiken nieuw dieptepunt

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In 2025 kochten we minder auto’s dan ooit en de eerste helft van 2026 laat geen herstel zien, integendeel. Wel verwacht de RAI/Bovag betere cijfers over de tweede helft van dit jaar. Kia is nog steeds de grootste, met daarachter Toyota en Volkswagen op ruime afstand. Ondertussen zijn Lamborghini's en Bentley's niet aan te slepen.

Hoewel nummer 1 Kia fors moest inleveren ten opzichte van 2025, wist de Picanto 3414 klanten te vinden. Tegenhanger Hyundai i10 verliet 1213 maal de showroom, knap voor een auto die niet meer nieuw te bestellen is. Zo’n kleintje op benzine en met handbak is inmiddels bijna vintage en ook retro scoort, mogen we wel concluderen. De Renault 4, 5 en Twingo deden in de eerste zes maanden van 2026 respectievelijk 922, 2049 en 325 stuks. Fiat verkocht 433 Grande Panda’s, tegenover 326 stuks van de 500 en 244 van de 600.

Volvo vindt weg naar boven

Bij Volvo, dat een dramatisch 2025 kende, lijkt het lek boven. De slechts 9271 verkochte auto’s over het eerste halfjaar vertellen maar een deel, want alleen juni was al goed voor 2326 exemplaren. Mogelijk brengt de EX60 (21 stuks in juni) dit jaar verder herstel. Tegelijkertijd is zijn hybride-broer XC60 onverminderd populair, net als de evenzo vintage V60. Tekenend is dat de XC90, die in de basis uit 2015 stamt, bijna acht keer zoveel verkoopt als de EX90 EV die hem af moest lossen.

Opel Kadett voor de rijken: Lamborghini Urus

Witte raven zijn onder andere de Land Rover Discovery, Toyota Camry, Lotus Emira, Ford Bronco en Honda E:NY1, die bleven allemaal steken op een enkele verkoop in een halfjaar. Andere (peperdure) unicorns op kenteken zijn een Mercedes AMG One, AMG PureSpeed, en Aston Martin Valhalla. Aan de wat armere rijken verkocht Ferrari dertien 12Cilindri’s, 15 Purosangues en twee 849 Testarossa’s. Ondertussen kan Lamborghini de Urus niet aanslepen, met 59 verkochte exemplaren in een halfjaar. Zustermerk Bentley verkocht in diezelfde periode 76 Continentals. Toch gaat in het topsegment niet alles crescendo, met slechts vier Rolls-Royces, zes Maserati’s en tien Lotussen.

Nieuwkomers en laatste stuiptrekkingen

Nieuwkomer Genesis, het luxemerk van Hyundai, was goed voor 19 registraties, Changan deed er 43. Daartegenover zijn er ook bestaande merken die nauwelijks nog tekenen van leven vertonen. Jaguar bouwt geen auto’s meer en verkocht er dus niet één. Fisker bouwt ook geen auto’s – het ging in 2024 failliet -, maar iemand zette er recent nog eentje op kenteken. Letterlijk niemand in 2026 wil nog een Vinfast of een Aiways, en Hongqi kwam niet verder dan twee auto’s. Bij DFSK – we moesten het ook even opzoeken – hield de teller op bij twaalf.

Top 5 merken 2026 t/m juni

Kia 16.605 (9,5%) Toyota 13.998 registraties (8,0%) Volkswagen 12.141 (6,9%) Renault 11.087(6,3%) BMW 10.911 (6,2%)

Top 6 modellen 2026 t/m juni

Tesla Model Y 4.317 (2,5%) Toyota Aygo X 4.314 (2,5%) Kia Picanto 3.414es (2,0%) Hyundai Kona 2.841 (1,6%)* Kia EV3 2.841 (1,6%)* Škoda Kodiaq 2.755 (1,6%)*

*De Hyundai Kona en Kia EV3 delen de vierde plaats. De Škoda Kodiaq staat op plaats 5; (marktaandelen tussen haakjes)

(bron: RAI/Bovag)