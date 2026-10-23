Chinese automerken bouwen een EV 10.000 euro goedkoper dan Europa: dit is de echte reden

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Dat Chinese elektrische auto's vaak opvallend scherp geprijsd zijn, is geen toeval. Een nieuw rapport laat zien dat het verschil in productiekosten met Europa enorm is, en dat Europese fabrikanten dat gat niet zomaar kunnen dichten.

Het rapport komt van AlixPartners, een internationaal adviesbureau dat onder meer de auto-industrie doorlicht. Volgens het bureau kost een gemiddelde elektrische auto van een Chinees merk, gebouwd in China, omgerekend zo'n 17.800 euro om te maken. Een vergelijkbare Europese auto kost ongeveer 27.600 euro.

Dat is een verschil van 35 procent, en dat valt volgens AlixPartners niet weg te werken met alleen efficiënter werken. Daarvoor zijn fundamenteel andere keuzes nodig, vooral rondom accupakketten.

De batterij beslist

De batterij is het duurste onderdeel van een elektrische auto, en juist daar staat Europa op achterstand. Zo'n 80 tot 85 procent van de wereldwijde capaciteit om batterijgrondstoffen zoals lithium, nikkel en grafiet te verwerken, staat buiten Europa. Zelfs een batterijfabriek in Europa blijft dus afhankelijk van grondstoffen waarvan de prijs elders wordt bepaald. Daar komt bij dat stroom voor fabrieken in Europa ongeveer twee keer zo duur is als in China. Omdat het maken van batterijen veel energie kost, wordt elke batterij uit een Europese fabriek daardoor duurder.

De enige manier waarop Europa zelf aan meer grondstoffen kan komen, is door ze terug te winnen uit oude batterijen. Maar er zijn nog lang niet genoeg recyclingfabrieken om dat op grote schaal te doen. China stak vele malen meer geld in het opschalen van zijn batterij-industrie dan Europa, maar dat geld is niet de enige reden van het prijsverschil tussen een Chinese en Europese EV.

Chinezen vernieuwen razendsnel

Minstens zo belangrijk is het tempo. Chinese merken halen 76 tot 100 procent van hun verkopen uit modellen die in de afgelopen drie jaar zijn gelanceerd. Bij Volkswagen is dat 34 procent, bij Stellantis 24 procent en bij Hyundai-Kia 22 procent.

Bij de snelste Chinese concurrenten, die software centraal stellen, duurt een beslissingsronde tijdens het ontwikkelingsproces één à twee weken, terwijl Europese fabrikanten voor zo'n beslissing vaak zes tot twaalf weken nodig hebben. Ook testen de Chinezen vooral virtueel, met fysieke tests alleen als laatste controle.

Daarin schuilt ook een risico. De strategie om nieuwe producten zo snel mogelijk op de markt te brengen, heeft geleid tot missers en ongelukken die met uitgebreidere tests waarschijnlijk voorkomen hadden kunnen worden.

Importheffingen remmen niets af

De extra importheffingen die Europa op Chinese elektrische auto's heft, oplopend tot meer dan 35 procent bovenop de standaardheffing van 10 procent, hebben de opmars nauwelijks afgeremd. In het tweede kwartaal van 2026 hadden Chinese merken 10,7 procent van de West-Europese markt in handen, tegen net onder de 6 procent een jaar eerder. AlixPartners verwacht dit jaar 2,3 miljoen Chinese auto's in Europa en 3,8 miljoen in 2030.

Bovendien gaan Chinese merken steeds vaker in Europa zelf produceren, in onder meer Hongarije, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Ze bouwen daarvoor niet alleen nieuwe fabrieken, maar azen ook op bestaande. Zo onderhandelt Chery over productie in de Britse fabriek van Nissan in Sunderland, en gaat Geely vanaf 2028 samen met Ford auto's bouwen in Fords fabriek in het Spaanse Valencia. Leapmotor gebruikt Stellantis-fabrieken in onder meer Zaragoza.

Andere Chinese merken zijn in gesprek over de overname van Europese fabrieken. Dat verkleint hun voordeel bij de assemblage, maar het voordeel bij batterijen, grondstoffen en energie blijft gewoon bestaan.

Troeven voor Europese merken

Europese automerken lijken een zware toekomst tegemoet te gaan, maar helemaal kansloos zijn ze zeker niet. Merkbekendheid, de verwijzing naar historisch erfgoed, kennis van veiligheidsregels en een uitgebreid dealernetwerk zijn nog altijd troeven.

Uit een onderzoek van AlixPartners onder 8000 consumenten in elf landen blijkt bovendien dat ongeveer een derde Chinese auto's bewust mijdt, al is die terughoudendheid het kleinst onder Duitse en Amerikaanse kopers tussen 18 en 34 jaar. Vooral in het premiumsegment heeft Europa daardoor nog een voorsprong. Bij de betaalbare auto's ligt dat anders, en daar lijkt de tijd voor Europese fabrikanten het snelst te dringen.

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