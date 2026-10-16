Dit verrassende merk zet streep door grote EV’s en opent jacht op Toyota met hybrides

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Honda heeft zijn ambitieuze elektrische 0 Series-modellen geschrapt en zet vooral in op hybrides. Op wereldniveau wellicht een slimme zet, maar de vraag is of Europa hierop zit te wachten.

Tot april 2030 wil Honda wereldwijd vijftien modellen met hybride-techniek en elektrische vierwielaandrijving introduceren. Het merendeel is bestemd voor Noord-Amerika, waar hybrides razend populair zijn. Een voorbode is de Honda Hybrid Sedan prototype, die het merk in mei 2026 in Tokio toonde. Daarnaast komen er diverse SUV's, waarvan een aantal het logo van Honda's luxetak Acura zal dragen.

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Geen plug-in hybrides

De nieuwe techniek bouwt voort op het bestaande e:Hybrid-systeem, dat de huidige Honda Civic en Honda Prelude hebben. Daarbij dient een benzinemotor voornamelijk als generator voor de accu van de elektromotoren, die het grootste deel van de tijd de wielen aandrijven. Stekkeren is niet nodig: de batterij wordt tijdens het rijden opgeladen - het worden dus geen plug-in hybrides.

Honda belooft een lager verbruik en betere rijeigenschappen. Een nieuw platform moet de auto's lichter én stijver maken, terwijl compactere aandrijfeenheden en efficiëntere benzinemotoren het brandstofverbruik verder terugdringen. Een voorbode van de nieuwe generatie hybrides is de Honda Hybrid Sedan Prototype die het merk in mei 2026 liet zien.

Elektrische vierwielaandrijving

Een belangrijke primeur is elektrische vierwielaandrijving, waarbij een derde elektromotor de achterwielen aandrijft. Een traditionele cardanas wordt hiermee dus overbodig. Ook de Toyota RAV4 AWD kent een dergelijk systeem, door Toyota E-Four genoemd.

Voor grotere SUV's die voornamelijk in de Verenigde Staten worden verkocht, ontwikkelt Honda bovendien een hybride V6. Bij kleinere modellen zoals de Honda Civic en Honda CR-V ligt een doorontwikkeling van de bestaande viercilinder voor de hand.

Verwacht overigens geen grote elektrische actieradius. Anders dan plug-in hybrides hebben deze auto's een relatief kleine accu, waardoor volledig elektrisch rijden slechts over korte afstanden mogelijk is.

Aanval op Toyota

Met deze koers lijkt Honda rechtstreeks de aanval te openen op Toyota, dat al jarenlang overal ter wereld succesvol is met hybrides. Vooral in de Verenigde Staten kan die strategie goed uitpakken. Ook in veel Europese landen is nog genoeg vraag naar hybrides, maar als de huidige Europese afspraken met betrekking tot het aanstaande verbod op de verkoop van nieuwe niet-elektrische auto's doorgang vinden, is dat in 2035 wel klaar.

Slecht nieuws voor Nederlandse Honda-dealer

In Nederland wordt de verkoop van nieuwe hybrides al vanaf 2027 problematisch. Hier groeit het aandeel volledig elektrische auto's snel, mede dankzij fiscale maatregelen. Voor zakelijke rijders wordt een hybride feitelijk een no-go vanwege de pseudo-eindheffing. Die belastingmaatregel dwingt werkgevers eigenlijk om voor een volledig elektrisch wagenpark te kiezen.

Voor particuliere kopers zonder eigen laadpaal blijft een zuinige hybride aantrekkelijk. Alleen kopen maar heel weinig particulieren een nieuwe auto. Ongeveer 80 procent van de Nederlandse nieuwverkoop betreft zakelijk aangeschafte auto's. De nieuwe strategie van de Japanners lijkt daarmee vooral slecht nieuws voor de Nederlandse Honda-dealers. En die hebben het al jarenlang heel lastig.

Of is er toch hoop?

Hoewel Honda zegt dat het zich nu vooral focust op grotere hybride-modellen, laat het EV's niet volledig los. De fabrikant is achter de schermen nog altijd bezig met een modern EV-hardwareplatform, mocht er in de nabije toekomst wereldwijd meer vraag naar EV's ontstaan. Daarnaast komt Honda in 2028 met de elektrische N Box, een hoge mini-EV die naast de elektrische N One in het Japanse gamma komt (zie artikel hierboven).

Maar of de Europese kopers op dat soort typisch Japanse modellen zit te wachten, is de vraag. Zeker als hier betaalbare leukerds zoals de elektrische Citroën 2CV op de markt komen.