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Kleine stadsauto’s op benzine worden met uitsterven bedreigd. En dat terwijl modellen als de Kia Picanto en Toyota Aygo X - behalve lage gebruikskosten - verrassend veel gebruiksgemak bieden. Vraag is met welke van deze twee je de beste aankoop doet.

Nadat de Volkswagen Up en zijn familieleden van het toneel verdwenen en ook Citroën en Peugeot hun kleinste modellen schrapten, behoren de Kia Picanto en Toyota Aygo X tot de interessantste nieuwe stadsauto’s die nog over zijn. Sinds kort wordt de Hyundai i10 immers niet meer nieuw geleverd en van de Fiat Pandina mogen we toch wel zeggen dat-ie inmiddels behoorlijk achterhaald is.

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Concurrenten Picanto en Aygo X

Op de markt van nieuwe auto’s hebben de Picanto en Aygo X dus nauwelijks concurrentie, al zijn elektrische A-segmenters als de Renault Twingo en Dacia Spring ook in opmars. Goedkoop zijn ze dan ook allang niet meer. Een nieuwe Picanto kost tegenwoordig minimaal 20.995 euro, terwijl je voor de goedkoopste Aygo X zelfs 23.750 euro moet neertellen. Reden genoeg om een kijkje te nemen op de occasionmarkt.

Dankzij hun goede verkoopcijfers als fabrieksnieuwe modellen, is het tweetal ook tweedehands ruimschoots verkrijgbaar. Van deze generatie Kia Picanto vinden we op Marktplaats ruim 1500 exemplaren. Ga je op zoek naar een gebruikte Toyota Aygo X, dan moet je genoegen nemen met een handelsvoorraad van zo’n 700 stuks. Logisch, de Aygo X kwam immers vier jaar later op de markt.

Picanto’s en Aygo’s X van drie tot vijf jaar oud hebben nog altijd dezelfde sterke punten als toen ze nieuw waren. De aanschafprijs is behapbaar, ze zijn goedkoop in de wegenbelasting, springen zuinig met brandstof om en combineren een handzaam formaat met een behoorlijk gevoel van veiligheid. Ook prettig: de bediening is overzichtelijk en eenvoudig. Een verademing in een tijd waarin dashboards steeds vaker worden overladen met digitale functies.

Kia ruimer en praktischer

Kia bouwt de derde generatie van zijn kleinste model al sinds 2017, en dat is niet zonder reden. Ondanks zijn bescheiden carrosserielengte van slechts 3,59 meter, is de Picanto veel auto voor het geld.

Voor deze klasse is het ruimteaanbod verrassend goed. Zelfs de bagageruimte van 255 liter is allesbehalve behelpen. Klap je de achterbank neer, dan ontstaat een laadruimte van ruim één kubieke meter.

De Toyota Aygo X heeft achterin duidelijk minder plaats te bieden. Bovendien is de instap heel krap. Dat komt vooral door de aflopende daklijn en de grote wielkasten die ruimte bieden aan het overgedimensioneerde schoeisel; de Aygo X staat op minimaal 17-inch wielen.

Zijn die van lichtmetaal, dan staan ze best stoer, maar betreft het stalen wielen met plastic doppen, dan krijgt de auto de uitstraling van Klein Duimpje op goedkope rubberlaarzen. Het grootste kritiekpunt op het design is echter het beperkte zicht rondom. Vooral de brede C-stijl maakt manoeuvreren lastiger. Een Aygo X met achteruitrijcamera heeft daarom absoluut de voorkeur.

Bescheiden prestaties

Toch geeft ook de Japanner je al snel het gevoel dat je in het dagelijks leven eigenlijk niet méér auto nodig hebt. Tenminste, zolang je niet al te vaak lange snelwegritten aflegt. Elders past het levendige rijgedrag uitstekend bij de karaktervolle atmosferische driecilinder. Dat de handbak net iets minder trefzeker schakelt dan die van de Kia, nemen we daarbij op de koop toe. De eenvoudige aandrijflijn maakt vooral een solide indruk.

Maar de stoere grote wielen ten spijt, is de Aygo X geen hardloper. Net als de Picanto met de (ongeblazen) 1,0-liter motor, zul je in de Toyota niet snel geneigd zijn om mee te doen aan illegale straatraces. Het vermogen en het maximum koppel zijn bescheiden, dus om de gang erin te houden, moet je flink aan de (hand)bak. Invoegen op de snelweg betekent ouderwets werken en goed je spiegels in de gaten houden.

Automaat een optie?

De viercilinder Kia Picanto 1.2 (84 pk, 122 Nm) die tot 2020 leverbaar was, is iets minder kortademig, maar de 100 pk sterke 1.0 T-GDI is verreweg het prettigst in de omgang. Helaas verdween ook die in 2024 uit het verkoopprogramma.

De Toyota Aygo X wordt sinds eind 2025 alleen nog geleverd met een hybride-aandrijflijn. Klinkt als ‘zuinig’ en is dat ook, tegelijkertijd nam het vermogen toe van 72 tot 115 pk. Dat betekent een wereld van verschil, zowel voor de prestaties als voor het geluidscomfort. Tevens is de Aygo Hybrid 115 standaard voorzien van een traploze automaat.

Dat is sowieso een fijnere transmissie dan de optionele cvt-automaat van de gewone, niet-hybride Aygo X. Bij accelereren jaagt die ‘oude’ cvt het toerental flink omhoog, en dat hoor je nadrukkelijk terug in het interieur. Nadeel van de Aygo Hybrid is z’n wel érg stevige prijs.

De ene automaat is de andere niet

Als het over automatisch schakelen gaat, hebben de jongere versies van de Kia Picanto juist geen goed nieuws. Bij de facelift van 2020 verruilde de kleine Koreaan zijn traditionele automaat met koppelomvormer voor een zogenaamde AMT (Automated Manual Transmission), een gerobotiseerde handbak.

Die zorgt voor een lager verbruik, maar heeft het schakeltempo van een schildpad met een rollator. Door zelf te flipperen, kun je de irritatie over het trage schakelgedrag ook letterlijk in de hand houden, maar daarvoor koop je natuurlijk geen automaat.

Hoe zit het nu met die lange garantie?

Een groot voordeel van dit tweetal ten opzichte van veel concurrenten, is de genereuze garantie. Kia hanteerde van 2010 tot 2025 een termijn van zeven jaar, met een maximum van 150.000 kilometer. Toyota introduceerde in 2022 een garantieperiode van liefst tien jaar, tot 200.000 kilometer.

De reactie van Kia liet niet lang op zich wachten: sinds 2025 krijgen ook alle nieuwe modellen van de Koreanen 10 jaar garantie. Alleen bleef de maximale kilometrage onverkort op 150.000 staan. Auto’s van vóór 2025 waarvan de zevenjarige garantie verloopt, kunnen verlenging van drie jaar krijgen. Wie een gebruikte Aygo X of Picanto koopt, kan in veel gevallen dus nog lang profiteren van garantiedekking. Voorwaarde is wel dat de auto aantoonbaar door de merkdealer is onderhouden.

Let op bijgeluiden Kia Picanto

Bij een gebruikte Picanto is het verstandig om tijdens een proefrit goed te luisteren naar bonkende of rammelende geluiden bij de vooras. Versleten stabilisatorstangen of draagarmrubbers komen vooral voor bij auto’s die veel in de stad hebben gereden.

Ook een versleten koppeling kan voorkomen bij exemplaren die voornamelijk korte ritten hebben gemaakt - bij auto’s met een verhoudingsgewijs lage kilometerstand is dat algauw het geval. Daarnaast signaleren keurmeesters van de Duitse GTÜ af en toe verkeerd afgestelde koplampen of defecte kentekenverlichting.

Terugroepactie Toyota Aygo X

Ook de Aygo X is niet helemaal vrij van aandachtspunten. Omdat het model pas sinds 2022 op de markt is, zijn er nog relatief weinig ervaringen over de langere termijn. Een belangrijk punt betreft vroege exemplaren uit 2022. Toyota organiseerde voor deze auto’s een terugroepactie vanwege een mogelijk verkeerd ontworpen bevestiging van het rempedaal.

Controleer daarom vóór aankoop bij de merk dealer of via de website van de RDW of deze terugroepactie bij het betreffende exemplaar is uitgevoerd. In het interieur vallen bovendien de goedkope harde kunststoffen op. Naarmate de auto ouder wordt, kunnen die eerder voor kraak- en rammelgeluiden zorgen.

Picanto heeft beste prijs-kwaliteitsverhouding

Welke van de twee je ook kiest: zowel de Kia Picanto als de Toyota Aygo X is een interessante occasion voor wie de kosten beperkt wil houden. De Picanto biedt daarbij de beste prijs-kwaliteitverhouding. De Aygo X is door zijn jongere leeftijd en grote populariteit op de occasionmarkt duidelijk duurder.

Behalve de gunstiger prijs, is er meer dat in het voordeel van de Kia spreekt. Hij biedt meer ruimte en rijdt evenwichtiger. De Toyota scoort juist met zijn opvallende design, moderne veiligheidsuitrusting en goede waardevastheid.

Maximaal vier zitplaatsen in Aygo X

Ben je van plan om zo nu en dan met vijf personen in je A-segmenter op pad te gaan? Dan komt de Aygo X sowieso niet in aanmerking, want de Japanner is uitsluitend geleverd met maximaal vier veiligheidsgordels. Datzelfde geldt voor de Picanto met automaat, bij de meeste handgeschakelde versies kon de eerste klant kiezen voor een vier- of vijfzits uitvoering. Wel iets om voor aankoop in het achterhoofd te houden.