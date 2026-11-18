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Wat komt er voor de 2? De 1 natuurlijk, dat weet een kind. Bij Kia zijn ze er inmiddels ook achter; de Koreaanse autofabrikant werkt hard aan een EV1, de elektrische opvolger van de Picanto.

De nieuwe Kia EV1 moet elektrisch rijden bereikbaar maken voor een groter publiek. Volgens Auto Express moet de ontwikkeling in 2027 zijn afgerond. De marktintroductie volgt mogelijk kort daarna.

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Hoewel de Koreanen de naam EV1 nog niet officieel hebben bevestigd, lijkt het erop dat dit de kleinste telg van de elektrische EV-familie wordt. De auto komt onder de EV2 in het modellengamma en moet in met name Europese landen uiteindelijk de rol van de Kia Picanto overnemen. Al wordt de Picanto waarschijnlijk nog wel een tijd doorgebouwd.

Geen aangepaste Hyundai Inster

De EV1 is al ongeveer twee jaar in ontwikkeling. Kia werkt daarbij samen met zustermerk Hyundai aan een speciaal elektrisch platform voor hun toekomstige instapmodellen. Dat suggereert dat de EV1 dus niet op hetzelfde platform komt als de huidige Hyundai Inster.

Dat lijkt minder vreemd dan het is; de Inster is een afgeleide van de Hyundai Casper met benzinemotor en staat dus niet op een dedicated EV-platform. De nieuwe elektrische stadsauto van het concern moet dat wel worden. Door de techniek en onderdelen te delen, kunnen Kia en Hyundai de ontwikkelingskosten drukken. Dat moet helpen om de auto's betaalbaar te houden.

Prijs Kia EV1

Een exacte Nederlandse vanafprijs is nog niet bekend. Kia-topman Ted Lee heeft tegenover Auto Express wel een richtprijs genoemd van 20.000 tot 22.000 euro, zonder overheidssubsidie. Daarmee wordt de EV1 in Nederland ongeveer even duur als de Picanto en moet-ie de concurrentie aangaan met de elektrische Renault Twingo en de toekomstige Volkswagen ID. Up.

Geen concurrent voor elektrische Eend

Volgens Kia hoeft een lage prijs niet ten koste te gaan van de kwaliteit, het rijgedrag of de uitrusting. De EV1 krijgt bovendien moderne software en moet het eerste zogenoemde software-defined vehicle van Kia worden. Ook functies voor autonoom rijden op snelwegen staan op het programma.

Dat zou betekenen dat de nieuwe EV1 géén M1e-auto wordt, waarvoor minder strenge veiligheidseisen gelden om de prijs onder de 15.000 euro te houden. Dat is bijvoorbeeld wel het geval bij de moderne elektrische Citroën 2CV.

Sportiever design dan Kia EV2

Qua uiterlijk krijgt de EV1 een eigen gezicht. Kia kiest naar verwachting voor een sportievere vormgeving dan bij de nogal bonkige Kia EV2. De ontwerpers zouden de Picanto niet als uitgangspunt hebben genomen. Denk aan een compacte, stedelijke auto met relatief verticale ledverlichting, bijzondere wielontwerpen en zwarte kunststof accenten rond de bumpers en dorpels. De met AI gegenereerde afbeeldingen in dit artikel zijn daarvan een impressie.

Ook het interieur kan afwijken van dat van grotere Kia-EV's. Die hebben doorgaans drie schermen naast elkaar. Om de kosten te drukken, krijgt de EV1 mogelijk een eenvoudiger dashboard en een minder uitgebreide digitale uitrusting.

Europese productie

Kia mikt met de EV1 vooral op Europa en overweegt de auto hier ook te bouwen. De fabriek in Slowakije, waar de EV2 nu al van de band loopt, is een mogelijke productielocatie. In 2027 wordt waarschijnlijk eerst een studiemodel onthuld. De productieversie volgt naar verwachting niet al te lang daarna.

De afbeeldingen van de Kia EV1 zijn met AI gegenereerd.