Elektrische Kia Picanto-alternatief komt in 2028, en krijgt ook Hyundai-broertje

Kia werkt aan een volledig elektrische opvolger van de Picanto, de EV1, die in 2028 op de markt komt. En verrassing: Hyundai brengt tegelijk een nauw verwante auto uit, de Ioniq 1.

De twee merken ontwikkelen samen een nieuw platform speciaal voor deze instap-EV's. Kia-topman Ted Lee bevestigde dat tegenover het Britse Auto Express, en voegde eraan toe dat de EV1 zal concurreren met zowel elektrische als benzineauto's in het kleine segment.

Prijs onder de 22.000 euro

De EV1 moet tussen de 20.000 en 22.000 euro gaan kosten. Daarmee wordt hij een stuk goedkoper dan de Kia EV2, die in Nederland verkrijgbaar is vanaf 27.595 euro. De Picanto zelf kost momenteel minimaal 20.995 euro, dus de EV1 moet qua prijs in datzelfde territorium blijven om relevant te zijn.

Met deze prijs moet de nieuwe EV1 ook concurreren met een aantal concurrenten zoals de Renault Twingo (vanaf 20.990 euro) en de aankomende Volkswagen ID.1. Laatstgenoemde wordt in 2027 verwacht en zal naar verwachting eveneens rondom de 20.000 euro kosten.

Geen afgeleide van de Picanto

Ondanks zijn positie als goedkoopste Kia-EV wordt er niet bezuinigd op technologie. De EV1 krijgt bijvoorbeeld ook autonome rijfuncties voor snelwegrijden. Kia benadrukt tevens dat de auto een eigen identiteit krijgt, los van de Picanto. De designers keken bewust niet naar de bestaande stadsauto als basis.

Over het uiterlijk is nog weinig bekend. Mogelijk geeft het AI-beeld boven dit artikel al een klein voorzetje, maar voor een definitief beeld zullen we geduld moeten hebben: in 2027 wordt een conceptmodel verwacht, ongeveer een jaar voor de onthulling van de productieversie.

Hyundai-broertje

Zoals aangegeven komt er ook een Hyundai-variant van het nieuwe model, genaamd de Hyundai Ioniq 1. Deze EV deelt zijn platform dus met de EV1, maar krijgt een eigen karakter. Eerder deden de twee Koreaanse merken iets soortgelijks met de Kia EV6 en de Hyundai Ioniq 5. De Ioniq 1 wordt tevens de opvolger van de Hyundai i10. De stadsauto werd recent juist uit de prijslijst gehaald en is alleen nog maar uit voorraad leverbaar. Zie het bericht hieronder.